Nino Rota, la musica dei più grandi

Il primo appuntamento è già oggi alle 16, tra i decori liberty del Modernissimo, con la proiezione del film ’Lo sceicco bianco’ di Fellini (1952), prima tappa di una lunghissima collaborazione con il Maestro riminese. Nato nel 1911, Nino Rota è stato uno dei grandi protagonisti della musica italiana del Novecento e uno dei più celebri compositori di musica per film: ha firmato oltre 150 colonne sonore. Ma è stato soprattutto un compositore a 360 gradi capace di spaziare dall’opera lirica alla sinfonica, dai concerti alla musica strumentale, passando per la musica leggera (’Viva la pappa col pomodoro’ cantata da una scatenata Rita Pavone è sua) e quella sacra. La sua opera più celebre, ’Il cappello di paglia di Firenze’, è da sempre in repertorio. In occasione dell’uscita del libro ’Nino Rota. Storia del mago Doppio e della fata Giglia’ di Francesco Lombardi, la Cineteca gli rende omaggio con una rassegna in programma fino al 26 febbraio. Il nome di Rota è legato soprattutto a quello di Fellini, che lo volle al suo fianco appunto dal 1952, anno di Lo sceicco bianco fino a Prova d’orchestra (18/2) del 1979, anno della morte del compositore. E poi Otto e mezzo (24/2), il Casanova (21/2) e Amarcord (26/2). Ma anche Treno popolare di Raffaello Matarazzo (25/2), il Padrino di Coppola (13/2) del 1972, Il Gattopardo di Visconti (14/2) e Fantasmi a Roma di Pietrangeli (17/2).