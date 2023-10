"No al Cau, lasciateci il pronto soccorso"

Non tendono a placarsi le proteste per la chiusura del pronto soccorso dell’ospedale di Budrio al posto del quale sorgerà un Cau, il primo dell’area metropolitana, che partirà mercoledì, 1 novembre.

Ieri mattina, in piazza Filopanti, a due passi dal Comune, si è tenuta una manifestazione di protesta, organizzata dall’opposizione politica dell’ex sindaco Maurizio Mazzanti ‘Noi per Budrio’, a cui hanno preso parte all’incirca un centinaio di cittadini con tanto di cartelli alla mano: "No alla chiusura del nostro ps". Questo lo slogan principale. La prevista apertura del Cau in sostituzione del pronto soccorso porterà, secondo gli organizzatori della protesta, a una diminuzione del servizio di urgenza emergenza.

"La chiusura del Pronto Soccorso porterà oltre il 20 per cento degli attuali accessi verso altri pronto soccorso e al Cau si potrà accedere solo con mezzi propri e con le proprie gambe, perché le ambulanze del 118 non potranno accedervi" ha dichiarato Maurizio Mazzanti, capogruppo di Noi per Budrio.

"Chiediamo – aggiunge – a Regione, Ausl e amministrazione comunale di ripensare a questa scelta affrettata e che porterà a una riduzione dei servizi per i cittadini. Siamo favorevoli ai Cau se questi si affiancano ai pronto soccorso e non li sostituiscono, come sta accadendo solo a Budrio e Vergato. Budrio in particolare non è ancora chiara agli stessi operatori sanitari l’organizzazione e la gestione del Cau e tanto meno ai cittadini che dal primo novembre avranno bisogno di assistenza all’urgenza o all’emergenza.

Chiediamo intanto di sospendere la chiusura e ripensare a una diversa soluzione che mantenga aperto il pronto soccorso dell’ospedale di Budrio".

Ad esprimersi in merito è stata anche Marta Evangelisti, capogruppo Fratelli d’Italia in Regione: "Restano tante le perplessità e le manifestazioni, come quella di Budrio, attestano anche la paura dei cittadini. Le autodiagnosi, il medico di centrale, il taglio delle auto mediche oltre a tutte le informazioni mancanti riguardo la gestione degli accessi a questi ambulatori, non convincono e cozzano - a nostro avviso - con una vera riforma della sanità territoriale e di un potenziamento dei servizi ai cittadini".

Così, invece, il sindaco Debora Badiali: "Siamo convinti che l’avvio del Cau porterà un miglioramento del servizio per i budriesi. Le novità possono portare timori, ma vogliamo capire i reali effetti di questo progetto che terremo costantemente monitorato, eventualmente per correggerlo e migliorarlo. Nessun depotenziamento a Budrio. Nessuna desertificazione o privatizzazione. È molto curiosa la strumentalizzazione politica da parte dell’opposizione che organizza una manifestazione di protesta sull’ospedale davanti al Comune per tentare di attribuire a me una responsabilità che non ho".

Zoe Pederzini