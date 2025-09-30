"No al minuto di silenzio". Kirk, polemica in consiglio

"Il partito democratico ha negato un minuto di silenzio per Charlie Kirk durante il consiglio dell’Unione Reno Galliera". Lo denunciano Bruno Seidenari e Sara Mazzanti, rispettivamente capogruppo e consigliera di Fratelli d’Italia. "Nell’ultima seduta di giovedì scorso – spiegano Seidenari e Mazzanti – abbiamo proposto di fare un minuto di silenzio per ricordare Charlie Kirk, attivista statunitense brutalmente ucciso da un killer spietato durante un dibattito politico sul palco dello Utah Valley University. Alla proposta la capogruppo del Pd Barbara Giannerini, non accettando la proposta, proferiva parole forti e soprattutto fortemente antidemocratiche".

A parere di Mazzanti, non è soltanto la negazione del semplice gesto. Ma sono anche le parole pronunciate da Giannerini contro Kirk, disprezzato solo perché non appartenente alla loro parte politica. E che non condivideva il pensiero della sinistra "italiana".

"Analoga negazione – prosegue Seidenari – l’abbiamo ricevuta nel consiglio comunale di Argelato. Anche qui il sindaco, per negare la commemorazione, ha fatto riferimento a persone uccise molto vicine alla sinistra ma per cui nemmeno loro hanno avuto la convinzione e il coraggio di chiedere che si facesse un minuto di silenzio. Le parole della Giannerini e l’atteggiamento del sindaco di Argelato sono un chiaro segnale che non si vuole attenuare la spirale d’odio politico verso chi non la pensa come loro. Una sinistra che ancora oggi si vorrebbe definire democratica ma che di democratico ha solo il solo il nome".

Non si fa aspettare la replica del Pd. "Nelle nostre parole – afferma Giannerini – e, come facilmente verificabile dagli atti del consiglio, non c’è e non c’è mai stata discriminazione politica. La ferma condanna dell’atto di violenza è stata espressa in modo chiaro e inequivocabile. Parallelamente, non ci sentiamo di ricordare in consiglio comunale, una persona come Charlie Kirk. Come riporta la giornalista e professoressa universitaria Stacey Patton, lei era in una ’lista nera digitale’ di Charlie Kirk e, raccontando l’orrore che ha inflitto a lei e a decine e decine di professori, accademici in tutto il Paese, ha testimoniato di persecuzioni e intimidazioni. Non possiamo quindi affiancare il suo nome alla libertà di pensiero. Rispediamo al mittente la parola ’odio’. Non siamo noi a veicolarlo ed è esattamente ciò che non auspichiamo per noi e per le generazioni future".

Pier Luigi Trombetta