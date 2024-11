No al parco agrivoltaico. Il muro della giunta

Maxi parco agrivoltaico a Calerno, l’amministrazione comunale chiede "a tutti i livelli istituzionali, di contrastare gli interventi proposti che sono incompatibili sotto il profilo agricolo, ambientale e paesaggistico". La presa di posizione viene dopo la discussione in Consiglio Comunale e su mandato dei cittadini a seguito dell’assemblea di martedì 12 dove si è discusso del progetto monstre della Lilo Solar di Roma. La società intende realizzare un impianto da 80 MWp, con una superficie di oltre 175 ettari di cui quasi 82 "pannellati". "Siamo favorevoli alla transizione green, tant’è che stiamo lavorando per la costituzione di una Comunità energetica locale – sottolinea il sindaco Marcello Moretti – E speriamo che possano arrivare tanti investimenti per valorizzare zone dismesse, parcheggi, aree intercluse e tetti. Per rispettare i parametri, in Emilia-Romagna si dovrebbero creare 53 kmq di superfici fotovoltaiche: per Sant’Ilario, in base agli abitanti, significa nella peggiore delle ipotesi 13 ettari.

La giunta ha dato mandato agli Uffici interni di valutare se ci siano presupposti legali per applicare regimi fiscali come disincentivo: "Può essere piccolo deterrente - spiega Moretti - Ma il problema è di natura istituzionale, di rapporto tra Governo centrale, Regioni e Comuni. Chiediamo che la realizzazione di tali impianti venga normata dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. La quota santilariese di produzione energetica da rinnovabili dev’essere coerente con le caratteristiche del territorio e andare a beneficio della cittadinanza". Alessio Mammi è stato rieletto consigliere regionale con oltre 18mila presenze ed è in predicato di rientrare in giunta, forse con la stessa delega all’agricoltura. "L’ho sentito per fare un po’ di valutazioni – dice il sindaco –. Si è detto di nuovo disponibile e siamo in linea. A gennaio la Regione dovrà redigere la mappa delle aree dove si potranno realizzare i parchi fotovoltaici, e il Governo dovrà accettarla".

Francesca Chilloni