No al patrocinio. Braccio di ferro tra sindaco e Cgil

"Il Comune di Persiceto ci ha negato il patrocinio gratuito alla commemorazione del 75esimo anniversario della morte del sindacalista Loredano Bizzarri". Era l’operaio edile di Calderara ucciso a colpi di pistola da un fattore mentre portava solidarietà nel Persicetano al lungo sciopero dei braccianti nel 1949. La denuncia arriva da Cgil, Spi-Cgil e Fillea-Cgil Bologna, Anpi provinciale e di Persiceto e Circolo Akkatà.

La commemorazione si è svolta il 12 giugno al cippo di via Cento, ma giovedì scorso, in consiglio comunale, la lista civica di minoranza ’Idee in marcia per Persiceto e frazioni’, capogruppo Sara Accorsi, ha portato la questione in aula con un articolato ordine del giorno. "Le motivazioni per il diniego – si legge in una nota della Cgil Bologna – sono sconcertanti: alla nostra domanda di patrocinio non oneroso ci è stato risposto che questo non poteva essere concesso perché il regolamento comunale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici del 2019 esclude le organizzazioni sindacali. Una risposta strumentale, visto che la Cgil non ha richiesto alcun tipo di contributo o vantaggio economico".

La proposta della minoranza, a parere del sindacato, era anche quella di fare una commissione consiliare che rivedesse il regolamento sui patrocini gratuiti, non ben normati. "Questa proposta della minoranza – scrive la Cgil – del tutto legittima, è stata fermamente bocciata dal sindaco Lorenzo Pellegatti e dalla sua maggioranza. Nonostante il Comune ci abbia riconosciuto l’alto valore dell’iniziativa, concretamente nei fatti ci ha negato con atto formale il patrocinio morale, gratuito e non oneroso.

Così come non ha mosso un dito per la sistemazione e il decoro del monumento pubblico a ricordo di Bizzarri posto in via Cento, nemmeno prevedendo un semplice sfalcio dell’erba. È preoccupante che il Comune di Persiceto discrimini in questo modo le organizzazioni sindacali".

"La norma sui patrocini – replica Pellegatti –, peraltro condivisa con altri Comuni dell’hinterland bolognese, non me la consentiva, perché sono esclusi dal rilascio del patrocinio i partiti e le organizzazioni sindacali. Mi sono recato personalmente alla commemorazione e, con me, c’era un agente della polizia locale col gonfalone del Comune. Ho tenuto anche un intervento. Mi riservo in un futuro prossimo di trattare più approfonditamente la questione del rilascio del patrocinio. Mentre per quanto riguarda il decoro del cippo, non c’è stato il tempo materiale di provvedere prima che si svolgesse la commemorazione. Sarà mia cura intervenire al più presto".

Pier Luigi Trombetta