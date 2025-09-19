No al pre e post scuola al nido, ira dei genitori

Protesta dei genitori a Casalecchio per l’assenza di servizi di pre e post scuola nell’asilo Rubini, al quartiere Marullina. E il caso finisce sui banchi del consiglio comunale. "Anche per l’anno scolastico 2025-2026, la scuola dell’infanzia Rubini non è stata inclusa tra i plessi destinatari dei servizi integrativi di pre- e post-scuola che, assegnati con il criterio del numero minimo di iscritti, penalizzano il nostro istituto", è stato l’annuncio desolato di una coppia di genitori, letto nel corso del question time dell’ultimo consiglio comunale da Gianpiero Biondo, consigliere di Fratelli d’Italia.

"A prescindere dalla dimensione del plesso – proseguiva la coppia – è essenziale garantire il diritto di accesso ai servizi scolastici e il pari trattamento a tutte le famiglie. E, allora, vi proponiamo di adottare misure alternative. Per esempio: rette differenziate, oppure rimodulazione del numero minimo di iscritti al pre o post scuola". Insoddisfacente la risposta dell’amministrazione comunale, per bocca di Alice Morotti, assessora alla Scuola, se, qualche giorno dopo, i genitori delle Rubini sono tornati alla carica con altre mail e anche con un una richiesta urgente di incontro con il sindaco Matteo Ruggeri. "Come madre e lavoratrice – ha ribattuto una mamma – sono molto amareggiata e preoccupata quando un’assessora afferma che i genitori prima di iscrivere i figli alle Rubini avrebbero dovuto valutare meglio i pro e i contro dell’offerta formativa. E, invece, succede proprio il contrario. Prima di fare un passo, si valuta a fondo la scelta. Purtroppo, dall’intervento dell’assessora emerge la volontà dell’amministrazione comunale di orientarsi verso la chiusura delle Rubini. Il calo degli iscritti può essere un buon motivo?".

Ed ecco la risposta scritta dell’assessora Morotti. "Non ho mai detto che sono preferibili classi numerose a classi con numeri più ridotti. Proprio perché ritengo che sia vera una parte consistente delle sue osservazioni sui vantaggi del numero più contenuto di bambini in una classe, ho però ribadito una cosa evidente. E cioè: l’attivazione di un servizio deve avere dei numeri di minima in un plesso scolastico per avere più probabilità di essere erogato. A oggi non è stata fatta alcuna valutazione sulla chiusura di nessun plesso. Tuttavia siamo consapevoli che, in mancanza dei bambini, servirà una riorganizzazione profonda del sistema scuola che ponga le basi per il futuro".

