"No al suicidio assistito. Ora maggiore impegno sulle cure palliative"

L’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, non ha dubbi nel sostenere il documento firmato dai vescovi dell’Emilia-Romagna contro il suicidio assistito e l’eutanasia, dopo la delibera licenziata dalla Regione. "L’uomo pensa di poter disporre del dono della vita – spiega Paglia – per un effetto distorto della modernità, che ha esasperato l’importanza del "soggetto" fino a generare una cultura iperindividualista. C’è chi parla di un nuovo culto: la ‘egolatria’, quel culto di sé, sul cui altare si sacrificano anche gli affetti più cari. Pure il femminicidio rientra in questo orizzonte perché l’individualismo ci fa dimenticare il legame che comunque ci unisce tutti, gli uni agli altri e il noi con l’ambiente. La vita ci è stata donata. Nessuno se l’è autodata. Ci appartiene, ma non è solo nostra è anche degli altri".

Che cosa viene distorto del concetto di libertà in chi reclama il diritto al suicidio assistito?

"Libertà non significa agire a piacimento. Infatti, poiché siamo tutti connessi gli uni agli altri, è indispensabile vivere la correlazione tra tutti. Il Covid ci ha insegnato che anche le nostre libertà sono legate: durante la pandemia non potevamo comportarci come volevamo. Da allora non è più vero che la mia libertà finisce dove inizia la tua. La libertà è per il bene anche degli altri. Il Vangelo indica la strada della libertà: prenderci cura gli uni degli altri".

Le cure palliative hanno il merito di attenuare la sofferenza, eppure questo campo è ancora poco esplorato e si giustifica l’eutanasia come mezzo per far cessare il dolore. Esiste una vita senza sofferenza?

"In Italia c’è una buona legge sulle cure palliative. Ma è praticamente sconosciuta. E quindi non richiesta. Eppure è efficacissima, sia per allontanare il dolore sia per favorire l’accompagnamento. Sappiamo bene che la gente non può evitare la morte ma non vuole soffrire e le cure palliative aiutano a eliminare il dolore. C’è bisogno di un impegno più netto per farle conoscere e per favorirne anche lo sviluppo scientifico".

Perché inguaribile è diventato sinonimo di incurabile?

"È un tristissimo equivoco che va urgentemente chiarito. Quando non si può più guarire – e quel momento arriva per tutti! – possiamo sempre prenderci cura dell’altro aiutando ad affrontare quel difficilissimo passaggio della vita con maggior consolazione possibile. Quando non possiamo più far nulla, possiamo esserci, possiamo stare accanto e il tenersi per mano è davvero una consolazione incalcolabile. La fede cristiana, poi, grazie alla risurrezione mi fa anche dire che il meglio deve ancora venire!".