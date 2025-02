"No alla sezione per i minori": presidio al carcere

In vista dell’apertura di una sezione per detenuti giovani adulti alla Dozza, in Consiglio comunale arriva un ordine del giorno che invita la giunta ad adoperarsi per far sì che il Dipartimento di giustizia minorile, in accordo con la Regione e coinvolgendo la conferenza Stato-Regioni, individui altre soluzioni che rispondano ai bisogni dei giovani adulti dei contesti penitenziari minorili e adulti". Il documento è stato presentato dalla dem Antonella Di Pietro ed è sottoscritto da altri consiglieri di maggioranza, tra Pd e lista Lepore, ma non solo: c’è pure la firma di Nicola Stanzani di FI. Anche uno dei partiti di governo, quindi, prende posizione contro il provvedimento. L’odg mette in fila un elenco di critiche e propone "una rete di città sedi di carcere per superare a livello nazionale il sovraffollamento e migliorare le condizioni dei penitenziari".

L’auspicio è che "il tavolo tecnico proposto dai Garanti si svolga, coinvolgendo ministero, enti locali e soggetti del terzo settore – così Stanzani –. Non solo per capire se e quali alternative ci siano al trasferimento, ma anche alcuni dei ragazzi possano acedere a misure alternative". Interviene pure la segretaria Pd Federica Mazzoni, che sarà al sit-in di oggi: "Il ministero abbandoni questo progetto scellerato. Questi ragazzi devono essere riabilitati, in un carcere per adulti frequenterebbero un master del crimine".