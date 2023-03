"No allo scontro ideologico sulla viabilità in Appennino"

La Cna sta seguendo con interesse e preoccupazione la discussione sul futuro delle infrastrutture per la viabilità in Appennino. Secondo la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa di Bologna la contrapposizione che si sta creando tra il Governo da una parte e Regione dall’altra rischia di creare un allungamento dei tempi per gli ulteriori approfondimenti sui progetti della Bretella Reno Setta e sulla variante alla strada statale Porrettana.

Nelle scorse settimane, però, la stessa Cna e le imprese del territorio hanno sottolineato come il loro sviluppo e di conseguenza l’occupazione in montagna siano due fattori strettamente correlati con la possibilità di collegarsi in tempi rapidi con la città. "Purtroppo, i tempi delle imprese richiedono scelte rapide – spiega Silvia Bernabei, presidente Cna Area Appennino Bolognese e imprenditrice del settore trasporti –. Le aziende della montagna bolognese perdono competitività con le altre aziende concorrenti italiane ed europee a causa dei lunghi tempi di percorrenza delle merci e delle persone. Inoltre, mentre ci stiamo impegnando duramente per uno sviluppo di un turismo che viva 365 giorni all’anno, non aiuta avere ancora le nostre strade che costringono a tempi addirittura più lunghi rispetto a chi invece sceglie località turistiche molto più distanti fuori dalla nostra regione".

Essendo una questione delicata che riguarda il futuro di tante persone, bisogna uscire dallo stallo del dibatto politico. "Dobbiamo evitare che si crei una contrapposizione tra ‘strade del centrodestra’ e ‘strade del centrosinistra’ che rischia di bloccare le decisioni. È assolutamente legittimo avere opinioni politiche diverse, ma poi devono essere le soluzioni tecniche e i fondi a disposizione a stabilire la scelta più opportuna – sottolinea Bernabei –. Cna già vent’anni fa raccolse firme a favore della Bretella Reno Setta e anche oggi ritiene che questa potrebbe essere la soluzione migliore per la viabilità in Appennino. Ma se non esistono le condizioni per poterla realizzare, non si deve perdere assolutamente l’occasione della Porrettana riqualificata".