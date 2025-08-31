’No discarica’, scritte e striscioni in paese

Sale la tensione sul territorio di Galliera per il progetto di ampliamento della discarica. Da una decina di giorni, infatti, alcune persone stanno vandalizzando il territorio per esprimere il proprio dissenso. Prima uno striscione, poi alcune scritte a bomboletta sull’asfalto, durante la notte. Sempre la stessa frase: "No alla discarica", firmato ‘I bastardi di Galliera’. Partiamo dal principio. Il primo ad apparire, poco dopo Ferragosto, sul cavalcavia della stazione, è stato lo striscione.

Sul posto, all’indomani del fatto, avvisati da alcuni cittadini, sono arrivati i carabinieri locali che, come di prassi trattandosi di area ferroviaria, hanno avvisato la Polfer e poi la Digos. Ma i vandalismi non si sono fermati qui. Poche notti dopo, la stessa scritta è stata lasciata, con una bomboletta, sull’asfalto del sottopassaggio che dalla sp4 Galliera conduce al paese di San Venanzio. Ed ecco che, di nuovo, due giorni fa, sempre a bomboletta, la scritta ‘No discarica’ è apparsa anche sul ponte per Poggio Renatico. I carabinieri di Galliera hanno acquisito e visionato i filmati delle videocamere di sorveglianza che mostrano un gruppo di persone intente a compiere questi atti di vandalismo. I militari, infatti, sono prossimi all’identificazione dei responsabili. Ieri il sindaco Stefano Zanni si è espresso, in merito, con una nota: "Ci sono molti modi per esprimere il proprio dissenso. Il mondo di oggi ci fornisce tanti strumenti di comunicazione e siamo noi a scegliere quali utilizzare. L’amministrazione che rappresento ritiene che certi gesti siano completamente fuori luogo. L’imbrattamento di muri e strade che si sta verificando in questi giorni non è una forma di protesta accettabile. Capisco bene che il tema dell’ampliamento della discarica susciti preoccupazioni e discussioni, ma il confronto deve avvenire sempre nel rispetto delle regole e delle persone. Le opinioni diverse sono una ricchezza, e questa amministrazione è disponibile ad ascoltare ogni punto di vista. Vandalizzare le strade e i muri del nostro paese non è dialogo, è solo un reato, nonché un danno le cui operazioni di pulizia saranno a carico delle casse pubbliche, e quindi di tutti noi".

"Chi ha compiuto questi gesti – conclude Zanni – sarà chiamato a risponderne: non resteranno impuniti. Le telecamere presenti sul territorio hanno ripreso i volti degli autori che sono in fase di identificazione da parte delle forze dell’ordine. Auspico che questi brutti episodi giungano al termine e spero di vedere gli autori ai prossimi incontri pubblici".

Zoe Pederzini