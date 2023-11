No vax, scritte contro il sindaco e sui muri

Tornano di moda le scritte scritte No vax. Ieri, a farne le spese, il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti. E, alcuni giorni fa, i muri esterni dalla scuola media Mameli, sempre nel medesimo paese. Sulla pagina Facebook del primo cittadino, nelle ultime ore, erano comparsi dei post su questo tema. Ma il primo cittadino ha già provveduto a rimuovere i post incriminati.

In uno, in particolare, si vedeva la foto del sindaco con una svastica in fronte, e con un piccolo testo in cui il primo cittadino era stato dipinto come un amministratore locale "che vuole imporre il la dittatura nazista filocomunista".

"Sono atti deprecabili – dice Pellegatti –, a cui non bisognerebbe dare credito. Perché fa sentire questo gruppo No vax importante. Non è giusto fargli troppa pubblicità...".

Il tema, però, c’è tutto, visto che, alcuni giorni fa erano stati imbrattati, sempre con scritte No vax, i muri esterni delle scuole medie Mameli di San Giovanni in Persiceto.

"Anche nel caso delle scritte sui muri della Mameli – continua il primo cittadino – si è trattato di un atto incivile, vigliacco e inqualificabile perpetrato da delinquenti fanatici. Che nottetempo hanno imbrattato i muri della nostra scuola media. Polizia municipale e forze dell’ordine, mi riferisco a Carabinieri e polizia di Stato, stanno collaborando per controllare le immagini a disposizione e raccogliere testimonianze utili a rintracciare i colpevoli. Poi valuteremo con la mia giunta su come procedere".

Il gruppo consiliare di minoranza esprime la propria solidarietà a Pellegatti ."Prima - dicono da ‘Idee in marcia per Persiceto e frazioni’ - avevano imbrattato i muri di una scuola della nostra comunità. Ed ora stanno attaccando vilmente le pagine social del nostro sindaco Lorenzo Pellegatti. Esprimiamo vicinanza al sindaco attestando piena disponibilità a un lavoro comune per contrastare l’azione di queste persone che evidentemente ignorano il confronto democratico".

Le ultime scritte No vax nel territorio dei Comuni di Terre d’Acqua, di qui fa parte Persiceto, risalgono al settembre 2021. In questo caso una scritta che recitava ‘I vaccini uccidono’ comparve nei pressi dell’hub vaccinale di Crevalcore. Qualcuno aveva disegnato, nottetempo, la scritta con la vernice spray rossa. Sotto alla scritta era stato disegnato un simbolo con doppia ’v’ all’interno di un cerchio rosso: forse appartenente a un presunto gruppo No vax. "La situazione – aveva commentato a riguardo il sindaco Marco Martelli – oramai è al limite del grottesco".

