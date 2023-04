‘No women no panel’ anche in città Accordo per la parità di genere

E’ finalmente realtà anche in Emilia-Romagna l’accordo ’No women no panel’ che promuove la parità di genere nel dibattito pubblico, nei convegni, nei seminari e nei talk. Regione, Città Metropolitana, Comune e Università di Bologna hanno firmato il patto che le impegna a perseguire gli obiettivi promossi dalla Rai a livello europeo. L’intesa è stata sottoscritta ieri mattina in Regione, da Stefano Bonaccini, presidente regionale, Matteo Lepore, sindaco metropolitano di Bologna, Emily Marion Clancy, vice sindaca e delegata alle pari opportunità, Simona Tondelli, prorettrice dell’Università di Bologna e Marinella Soldi, presidente della Rai. "Abbiamo il dovere di compiere passi decisi verso la parità di genere", ha commentato Bonaccini. Secondo Marinella Soldi "La parità di genere è un pilastro dello sviluppo sostenibile che la Rai vuole contribuire a costruire in tutta Italia. L’ultima indagine Istat ci dice che la strada è ancora lunga: siamo al 14esimo posto per parità di genere in Europa e un terzo degli italiani pensa che il lavoro, e le sue competenze, siano cose da uomini"

Lepore ha sottolineato invece l’importanza dell’organizzazione che ha come traguardo l’equilibrio di genere: "Per il Comune è un obiettivo politico, culturale e un diritto sociale. Dobbiamo evitare che a rimetterci siano le figure che socialmente subiscono più di tutte". Emily Clancy ha ricordato di come molte volte si sia trovata in un dibattito di soli uomini e ha lanciato un appello al futuro e all’educazione sia delle scuole che dei media, infatti "per le bambine è importante vedersi rappresentante e sapere di avere le stesse possibilità di poter fare tutto esattamente come gli uomini". L’attenzione al futuro è condivisa anche da Tondelli: "siamo una realtà educativa che propone alle nuove generazioni realtà diverse ed educa sui principi della parità di genere". Giovanni Di Caprio