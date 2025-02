Nobel per la Pace, c’è Marcasciano: "Grande segnale per la comunità trans. Mi sostengono tanti accademici"

Porpora Marcasciano è ufficialmente candidata al premio Nobel per la Pace 2025. La consigliera comunale di Coalizione civica, tra le fondatrici del primo movimento transessuale in Italia, e per anni alla guida del Mit, Movimento identità trans, dopo settimane di riserbo, conferma le indiscrezioni anticipate dal Carlino, e fa sapere che a sostenerla c’è un folto gruppo di accademici in Italia e nel mondo. Un appoggio corposo che potrebbe portarla in ’finale’ a Oslo.

"Per una persona trans è la prima volta. Si tratta di un segnale molto importante per la nostra comunità, soprattutto in questo momento dove le politiche anti-gender di Donald Trump stanno sgretolando tante battaglie che abbiamo portato avanti negli anni", dice Marcasciano con un po’ di commozione.

A guidare la ’cordata’ che punta sulla consigliera, punto di riferimento del mondo Lgbtq+ che in consiglio ha raccolto l’eredità di Marcella Di Folco, è il professor Tiziano Peccia dell’Université Paris Cité, ma con lui ci sono tanti colleghi delle università italiane, come la professoressa e consigliera comunale Pd Rita Monticelli da Bologna e altri accademici di Trento, Pisa, Padova, Napoli e Salerno. A sostenere Marcasciano, classe 1957, origini campane, scrittrice, sociologa, già premiata da Amnesty International e inserita dall’Onu nell’elenco delle sette persone trans più influenti al mondo come testimone dei diritti umani, ci sono anche tanti atenei stranieri che spaziano dagli Usa all’Inghilterra, dall’Olanda alla Norvegia.

La paladina del Movimento trans quasi non se ne rende conto: "Non me lo sarei mai aspettata, ammetto che ho anche una certa ansia... Ma voglio godermi questa emozione. E dire che quando sono stata contattata da Parigi pensavo fosse uno scherzo... Poi, una volta realizzato la cosa, ho contattato gli atenei con cui ho collaborato".

Da quel momento la voce di una sua candidatura al Nobel per la pace ha cominciato a circolare. E Marcasciano racconta di avere avuto tantissimi attestati di solidarietà: "In molti mi stanno scrivendo e mostrando affetto. È qualcosa di bellissimo, che mi dà tanta positività. Ammetto, però, che accanto a chi mi vuole bene, sui social non mancano quotidianamente attacchi e critiche. Mi fanno male, per questo ho smesso di leggerli. Non voglio che mi rovinino questo momento così importante".

Tra i nomi candidati al riconoscimento per la Pace è emerso anche quello di María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, ’spinta’ da quattro rettori universitari della Florida. Ma in rete è diventata virale anche una petizione per Gisèle Pelicot, tristemente famosa per aver affrontato il suo ex marito e decine di altri aggressori in un processo per stupro di massa che ha stupito la Francia e l’ha resa un’icona femminista.

Il percorso per il Nobel della pace, comunque, è lungo. L’ufficializzazione delle candidature più forti arriverà a marzo, per arrivare poi a settembre per la cernita finale dei nomi in campo, così da annunciare a metà ottobre il vincitore o la vincitrice. A decidere è il Comitato per il Nobel norvegese.