Nodo di Rastignano Fondovalle ’mozzata’ per il cantiere

Nodo di Rastignano, sono partite le modifiche alla circolazione sulla Fondovalle Savena in territorio di Rastignano nell’ambito dei lavori per la realizzazione del secondo lotto del Nodo. La modifica temporanea della circolazione interessa tutti i veicoli, velocipedi e pedoni, nel tratto in corrispondenza dell’intersezione tra il ponte delle Oche e le strade comunali di Pianoro via Malpasso e via Alcide De Gasperi con: interruzione totale al transito della strada comunale via De Gasperi, a partire dall’intersezione con il ponte delle Oche all’incrocio con via Torriane; durante l’orario di lavoro e secondo le necessità, senso unico alternato nel tratto costituito da via De Gasperi, a sud dell’intersezione di cui sopra, e il collegamento al ponte delle Oche; limite di velocità di 50 chilometri orari e divieto di sorpasso.