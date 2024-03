Nodo, il nuovo ponte chiude un tratto della Futa

Traffico bloccato per due notti di seguito (quelle del 25 e del 26 marzo, lunedì e martedì prossimi, dalle 21 alle 6 di mattina) nel tratto di Strada statale 65 della Futa che, nel centro di Rastignano, con il nome di via Andrea Costa va dal civico 2/A al civico 24. In pratica, nessun automezzo potrà passare nel tratto che sta 50-70 metri prima e dopo l’incrocio con la via Paleotto che porta al ponticello di ferro. Nel corso di quelle due notti sarà montata la prima campata del nuovo viadotto che, passando sulla statale Futa, collegherà il tratto di nuova Fondovalle Savena che si innesta alla rotonda di via Del Dazio in territorio di Bologna alla vecchia Fondovalle che ora arriva all’allaccio con la rotonda di via Marzabotto, oltre l’abitato di Rastignano.

Il viadotto che la settimana prossima sarà montato su via Paleotto sarà abbastanza alto da far passare sotto sia i filobus che autotreni, tir e bus turistici. Nel corso della posa in sicurezza del viadotto il traffico sarà deviato nelle strade laterali di Rastignano. Per quanti nella serata o nella notte del 25 e 26 marzo da Pianoro vecchio vorranno proseguire in direzione di Bologna, i cartelli stradali li indirizzeranno si via Valle Verde, via Buozzi, via Madre Teresa di Calcutta per reimmettersi nella rotatoria di via Del Dazio. Il traffico pesante di camion e tir, invece, sarà deviato su via Lelli, via della Fornace, via Marzabotto, via del Cappello, via Buozzi, via Madre Teresa di Calcutta per farlo poi arrivare nella rotatoria di via Del Dazio.

A sua volta, i viaggiatori che da Bologna si sposteranno in direzione Pianoro, dalla rotatoria di via Del Dazio saranno immessi per via Madre Teresa di Calcutta, via Buozzi, via Valle Verde e, infine, sulla Futa, in via Andrea Costa. Anche in questo caso il traffico pesante sarà deviato e da via Valle Verde proseguirà per via del Cappello, via Marzabotto, via Fornace, via Lelli, da dove arriverà in via Andrea Costa. Se ci sarà bisogno di ulteriori chiusure della Futa a Rastignano per le operazioni di varo del nuovo viadotto, saranno comunicate in seguito.

"Quest’opera che andiamo ad installare la settimana prossima – sottolinea Paolo Crescimbeni, sindaco di San Giorgio di Piano che per la Città Metropolitana di Bologna ha la delega alle Infrastrutture e la viabilità – fa parte del secondo lotto di lavori del Nodo di Rastignano, finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2014-2020. I costi complessivi si aggirano sui 40 milioni di euro".

"Finalmente si potrà tornare a girare liberamente a Rastignano, una volta concluso il Nodo di Rastignano", è il commento liberatorio di Franca Filippini, sindaca di Pianoro. Che aggiunge: "Gli abitanti di questa magnifica frazione potranno anche tornare a chiacchierare tra di loro. Il rumore del traffico finora glielo ha impedito. Tutti in paese attendono la fine di quest’opera che cambierà il volto a Pianoro".

Nicodemo Mele