Nodo, partito il cantiere per la galleria ferroviaria

Sono cominciati i lavori di posa dei conci prefabbricati che andranno a costituire la galleria artificiale all’interno della quale saranno racchiusi 100 metri della linea ferroviaria convenzionale

Bologna-Prato, nella zona del ‘Trappolone’ a Rastignano. La galleria artificiale ferroviaria - spiega la Città Metropolitana- rappresenta l’opera principale, insieme al successivo viadotto che sovrappassa via Buozzi, la Futa e il torrente Savena, del Lotto 2 del Nodo di Rastignano, che collegherà l’esistente rotatoria in località Trappolone (Lotto 1 nel Comune di San Lazzaro) con la strada Fondo Valle Savena a sud del Ponte delle Oche. I muri di contenimento del terrapieno del villaggio del ‘Trappolone’ erano stati completati la scorsa primavera, mentre le fondazioni sono state realizzate in estate. I lavori vengono svolti nei varchi temporali concordati con Rete ferroviaria italiana, poiché si opera sulla linea ferroviaria che deve essere mantenuta attiva.

Questa è l’opera principale del Lotto 2 (cosiddetto asse Rastignano-Ponte delle Oche): un’opera da 30,7 milioni di euro finanziata dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2014-2020) nell’ambito del ’Patto per Bologna metropolitana’ che, congiungendosi al 1° Lotto inaugurato nell’ottobre 2020, andrà a completare la variante alla strada della Futa. La fine dei lavori è prevista per il 2024. Si tratta di un tracciato di circa 1,5 chilometri che collegherà la Fondovalle Savena, nel territorio di Pianoro, all’altezza del Ponte delle Oche con la rotatoria di svincolo via Madre Teresa di Calcutta, in comune di San Lazzaro, già realizzata nell’ambito del 1° Lotto da RFI Spa.

Tra le opere principali sono state realizzate: il Viadotto Rastignano (5 campate per di 263 metri), la galleria artificiale sulla ferrovia Bologna-Firenze, due rotatorie oltre a numerosi interventi di mitigazione ambientale.

L’opera prevede l’installazione di barriere acustiche, di varie altezze, per uno sviluppo complessivo di oltre 2,2 chilometri, nei tratti individuati da appositi studi.

Nell’area del complesso tutelato di Villa Luisa sono inoltre previste la realizzazione di una duna di mitigazione sormontata da barriere acustiche e la realizzazione di opere di sistemazione a verde e sistemazioni idrauliche dell’alveo del torrente Savena.

Per migliorare l’inserimento nel contesto paesaggistico nell’abitato di Rastignano, a nord e a sud del Viadotto Rastignano in destra Savena è prevista la realizzazione di due arcate di mitigazione, strutture metalliche rivestite da pannelli prefabbricati a creare il prospetto di due archi in muratura.