Nodo di Rastignano, ultimo lotto: c’è la data di apertura

Bologna, 8 ottobre 2025 – Data storica quella di sabato 18 ottobre: aprirà infatti il secondo e ultimo lotto che completa il Nodo di Rastignano, opera infrastrutturale tanto attesa dal territorio che va a completare la variante alla SS 65 della Futa, cruciale per il collegamento della valle del Savena con la zona est della città di Bologna e il nodo autostrada-tangenziale. Il Nodo collega infatti la Fondovalle Savena alla viabilità della rotonda Mafalda di Savoia a Bologna, alleggerendo il traffico di passaggio dal centro di Rastignano e da via Toscana a Bologna.

Il 18 ottobre mattina si terrà una cerimonia ufficiale per l’apertura della strada e dal pomeriggio la viabilità potrà scorrere regolarmente. Alcuni lavori di completamento dell’opera saranno effettuati anche nelle settimane a venire: si tratta del ripristino di barriere fonoassorbenti lungo la ferrovia, del completamento delle opere accessorie su via del Paleotto e su via Buozzi, del parcheggio del parco del Paleotto e relativo accesso pedonale.

In fase di completamento anche le opere idrauliche sul torrente Savena. Saranno eseguiti in un momento successivo, con la stagione adatta alle piantumazioni, anche gli interventi di compensazione ambientale riguardanti il verde, per cui sono stati stanziati circa 300 mila euro.

La scheda

Un’opera dal valore di 30,7 milioni. Tra le opere principali realizzate il viadotto Rastignano, la galleria artificiale sulla ferrovia Bologna-Firenze, due rotatorie e numerosi interventi di mitigazione ambientale. La prima rappresenta l’opera di maggiore entità del cantiere e si compone di 5 campate lunghe rispettivamente 39 metri, 65 metri, 60 metri, 65 metri e 39 metri per un totale di 263 metri.

La galleria artificiale, invece, ha una lunghezza in asse di 100, 87 metri, larghezza interna di 15,20 metri, altezza complessiva di 8,70 metri e altezza da piano ferro maggiore di 7 metri.