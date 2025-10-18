Il Nodo di Rastignano è 'sciolto', inaugurato l’ultimo tratto: quando l’apertura?

Pianoro (Bologna), 18 ottobre 2025 - Un vero esempio di come l'unione fa la forza. Questo è ciò che tanti, tra cittadini e istituzioni, vociferavano stamattina all'inaugurazione dell'ultimo lotto del Nodo di Rastignano, lotto che va a completare una infrastruttura attesa da cinquant'anni.

Questa opera infrastrutturale va a completare la variante alla SS65 della Futa, cruciale per il collegamento della valle del Savena con la zona est della città di Bologna e il nodo autostradale-tangenziale. Il Nodo collega infatti la Fondovalle Savena alla viabilità della rotonda Mafalda di Savoia a Bologna, alleggerendo il traffico di passaggio dal centro di Rastignano e da via Toscana a Bologna.

L’opera è stata finanziata con 30,7 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nell’ambito del “Patto per Bologna metropolitana” a cui si sono aggiunti 4 milioni di euro, per modifiche migliorative delle modalità esecutive dei lavori rispetto al progetto originario rese possibili grazie a risorse dell'Avanzo di Bilancio 2023 della Città metropolitana, e altri 9,5 milioni circa dal Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che copre l’aumento dei costi delle materie prime. I lavori sono stati eseguiti dalla RTI Strabag Spa – Eco Demolizioni Srl.

Inaugurato l'ultimo lotto del Nodo di Rastignano, che va a completare la variante alla SS65 della Futa, una infrastruttura attesa da cinquant'anni

Il taglio del nastro con le autorità

Gli interventi della autorità al taglio del nastro sono stati coordinati dal Capo di Gabinetto metropolitano, Stefano Mazzetti. Hanno preso parola i tecnici della Città metropolitana che hanno supervisionato la realizzazione dell’opera e l’impresa esecutrice dei lavori, Strabag. Sono poi intervenuti i sindaci di Pianoro, Luca Vecchiettini, e San Lazzaro di Savena, Marilena Pillati, l’assessora regionale alla Mobilità e Ambiente, Irene Priolo e il sindaco metropolitano, Matteo Lepore. Dal pomeriggio la viabilità inizierà a scorrere regolarmente.

Nodo di Rastignano, inaugurato l'ultimo lotto con le autorità: "Grande emozione"

Alcuni lavori di completamento dell’opera saranno effettuati anche nelle settimane a venire: si tratta del ripristino di barriere fonoassorbenti lungo la ferrovia, del completamento delle opere accessorie su via del Paleotto e su via Buozzi, del parcheggio del parco del Paleotto con relativo accesso pedonale. In fase di completamento anche le opere idrauliche sul torrente Savena. Saranno eseguiti in un momento successivo, con la stagione adatta alle piantumazioni, anche gli interventi di compensazione ambientale riguardanti il verde, per cui sono stati stanziati circa 300mila euro.

Si tratta di un tracciato di circa 1,5 chilometri che collega la Fondovalle, nel territorio di Pianoro, all’altezza del Ponte delle Oche con la rotatoria di svincolo via Madre Teresa di Calcutta, nel comune di San Lazzaro, realizzata nell'ambito del 1° Lotto da Rfi Spa. In questo breve tracciato sono state realizzate alcune opere molto rilevanti: il viadotto “Rastignano”, la galleria artificiale sulla ferrovia Bologna-Firenze, due rotatorie. Numerosi anche gli interventi di mitigazione ambientale, tra cui una duna e barriere acustiche in acciaio corten di tipo opaco o trasparente a seconda delle zone attraversate dalla viabilità, di varie altezze, per uno sviluppo complessivo di oltre 2,2 chilometri.

La galleria artificiale sulla ferrovia Bologna-Firenze

La nuova viabilità scavalca la linea ferroviaria storica Bologna-Firenze con una forte obliquità, per questo è stato necessario costruire una galleria artificiale di circa 100 metri di lunghezza, 15,20 metri di larghezza interna, 8,70 metri di altezza complessiva e un’altezza interna maggiore di 7 metri.

Per scavalcare il torrente Savena, l’ex SS 65 della Futa e l’abitato di Rastignano è stato realizzato un viadotto in struttura mista acciaio calcestruzzo a travata continua. L’impalcato del viadotto è in acciaio corten. È l’opera di maggiore entità e si compone di 5 campate lunghe 39, 60, 65, 60 e 39 metri, per uno sviluppo complessivo di 263 metri. L’impalcato presenta una larghezza di 15,30 metri atto a ospitare la strada di 10,50 metri e i cordoli laterali di 2,40 metri dove sono installate barriere di sicurezza stradale bordo ponte e una barriera antirumore di 5 metri di altezza, continua per tutta la lunghezza del viadotto su entrambi lati.

Il torrente Savena

I lavori hanno interessato il torrente Savena che è stato oggetto di sistemazioni idrauliche dell'alveo con tratti in risagomatura e posa di protezioni spondali in massi ciclopici. Nell’area del complesso tutelato di Villa Luisa è stata realizzata una duna di mitigazione in terra vegetale sormontata da barriere acustiche.Nell'area compresa tra la viabilità principale e via Paleotto, è in fase di completamento un parcheggio da oltre 30 posti auto, a servizio del Parco del Paleotto e un collegamento pedonale al campo sportivo adiacente e al Parco stesso. Il parcheggio sarà accessibile dalla viabilità principale per mezzo dell’intersezione con via Paleotto.

Le opere da completare

Alcune opere accessorie sono ancora da completare: sul lato nord-est dell’abitato di Rastignano si trova via Bruno Buozzi, che scende da Monte Calvo e si connette con la ex strada statale SS 65. Per ripristinarne la percorribilità, il percorso di via Buozzi sarà modificato facendolo passare sotto la viabilità principale. La via sarà interamente riqualificata allargando la sede stradale e dotandola di marciapiedi, prima non esistenti. La nuova viabilità ospiterà inoltre almeno 14 posti auto. Ci sarà l'adeguamento di via del Paleotto che collega la viabilità comunale, dal ponte Bailey alla nuova Fondovalle, tramite la rotatoria Paleotto. La viabilità così adattata ospiterà una ventina di nuovi posti auto.

L’estensione del Parco del Paleotto

Con la stagione adatta alle piantumazioni saranno eseguiti anche gli interventi di compensazione ambientale riguardanti il verde, per cui sono stati stanziati circa 300 mila euro. L’intervento più rilevante è quello che amplia l’estensione del parco del Paleotto, collegandolo al nuovo parcheggio, per un’area di circa un ettaro dove troveranno dimora alberi e piante. Interventi anche nelle due nuove rotatorie, dove saranno piantati arbusti e siepi. Nuove piante anche a tutela di Villa Luisa, davanti alla duna di mitigazione. Sarà inoltre arredato a verde anche il percorso pedonale via Buozzi-via Madre Teresa di Calcutta.

Il sindaco di Pianoro: “Grande emozione”

Così il padrone di casa, il sindaco di Pianoro Luca Vecchiettini: "Una grande emozione unita al senso di reposanbilità di portare a compimento un'opera che arriva da lontano e che tanti prima di noi hanno sognato e iniziato a progettare. Un'opportunità importante per raggiungere l'Appennino, e viceversa la città, più velocemente e in modo più agevole. Un passo importante anche per le imprese che abbiamo sul territorio. Questo sgraverà anche la frazione di Rastignano dal traffico pesante: questo sarà per noi un modo di riprogettare la frazione nel futuro. Una frazione che potrà riscoprire la sua anima. Nei prossimi mesi, per questo, lavoreremo anche a livello urbanistico in modo importante anche e soprattutto per i commercianti di Rastignano".