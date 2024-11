Nodo di Rastignano, aperto il primo tratto del lotto 2: cosa cambia

Bologna, 27 novembre 2024 – Ha aperto oggi il primo tratto del Lotto 2 del Nodo di Rastignano, nel comune di Pianoro.

Da metà ottobre un tratto della Fondovalle Savena è chiusa all’altezza di Rastignano a causa dell’alluvione e i lavori per la seconda tranche del Nodo di Rastignano – un’opera che la martoriata viabilità della zona attende da decenni – sono proceduti spediti.

Con la strada interrotta, la Città Metropolitana ha colto la possibilità di concentrare i cantieri proprio dove la strada era stata chiusa.

Cosa cambia

Il lotto dei lavori inaugurato comprende la nuova rotatoria all’incrocio tra via de Gasperi, via Malpasso e il ponte delle Oche insieme alla nuova viabilità locale temporanea di via Torriane, con via de Gasperi allargata - di 6 metri - alle dimensioni della Fondo Valle Savena.

Le parole di Dall’Omo

Soddisfatto Davide Dall'Omo, delegato alle infrastrutture della viabilità e manutenzione strade: "In parallelo ai tanti fronti aperti dagli eventi alluvionali sui quali la città metropolitana si sta spendendo senza soste, conseguire anche un importante risultato come quello dell’apertura di un primo tratto del Nodo di Rastignano, opera strategica attesa da tempo, evidenzia ancor di più l’impegno straordinario di Città metropolitana in questo momento a favore delle sue comunità".