"Nodo rifiuti, impegno con Hera"

I disservizi ci sono, ma si cercano soluzioni per migliorare la situazione.

Molti Comuni dell’Appennino bolognese sono alla vigilia dell’avvio del nuovo sistema

di raccolta rifiuti, ma i problemi rilevati creano grande preoccupazione.

"Siamo consapevoli – ammette la Città metrpolitana in una nota – che la nuova gestione dei rifiuti da parte di Hera, Coop. Brodolini ed Ecobi sta mostrando delle carenze in alcune zone del territorio. Serve rivedere il cronoprogramma proposto da Hera, perché in alcuni Comuni al momento il gestore non appare pronto ad affrontarlo.

La Città metropolitana non ha una diretta competenza nel monitoraggio del servizio, che spetta ai sindaci in sede di Atersir. Ciò nonostante in un recente incontro, il sindaco metropolitano Matteo Lepore ha posto la questione al presidente di Hera, Christian Fabbri, che ha assicurato la piena disponibilità a venire incontro alle esigenze dei Comuni".

La Città metrpolitana aggiunge che nello stesso incontro "abbiamo registrato l’impegno ad attivare un nuovo servizio per i cittadini da parte di Hera nella valle del Setta".