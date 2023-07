"Noi a fianco delle imprese"

Al fianco della transizione industriale, c’è Bper Banca. "Il settore del packaging è un settore di grandi dinamicità all’interno del Made in Italy, ed è fondamentale per Bper Banca stare vicino al settore - evidenzia Davide Vellani, responsabile direzione imprese e global transaction della Banca -, che è caratterizzato dalla convivenza di imprese di grandi dimensioni, multinazionali, e di aziende di piccola dimensione, molte volte subfornitori della filiera del packaging, che in questo momento hanno esigenze di sostegno dalla parte dello stato bancario. Siamo al loro fianco sostenendo il processo di investimenti, seguendo il percorso di sviluppo". Un ruolo fondamentale è ricoperto dal centro competenza Bi-Rex. "Per accelerare l’innovazione in tutti i settori, soprattutto in quelli di alta tecnologia con il packaging, bisogna ricordarsi che nessuno ce la fa da solo – sottolinea il presidente Domenico Bambi –. È necessario trovare compagni e colleghi per condividere esperienze e ridurre il tempo. Lavoriamo particolarmente su piattaforme o tecnologie di secondo livello, ma 15 progetti finanziati hanno delle inclusioni e delle ricadute nel packaging".

m. m.