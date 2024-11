"Noi, abbandonati dalle istituzioni. Ma la comunità ci ha aiutati"

Tra le tante storie, in parte tristemente simili, c’è anche quella della famiglia di Veronica Trevisan. Mamma, papà e figlio vivevano a Fiesso, una delle zone più colpite di Castenaso. Hanno scelto GoFundMe per chiedere un supporto e sono arrivati a 9.657 euro raccolti su un totale impostato di 50mila. Ma non hanno mai smesso di sorridere.

"Siamo stati abbandonati – racconta Veronica – e solo grazie alla generosità dei cittadini abbiamo ricevuto aiuto. Abbiamo fatto numerosi tentativi: siamo andati in Comune più volte e abbiamo contattato il sindaco cercando soluzioni per una casa, ma siamo ancora in alto mare. Il Comune ha messo a disposizione un contributo di 3.000 euro più altri 2.000, ma essendo in affitto avremmo dovuto chiedere il permesso alla proprietaria per usufruirne. Purtroppo lei ha fatto richiesta direttamente. I nostri mobili, acquistati a febbraio, sono andati completamente distrutti, insieme a beni per oltre 30.000 euro, inclusi quelli relativi al mio lavoro. Avevo un progetto imprenditoriale che sarebbe partito il primo novembre, ma tutto è perduto".

"L’assicurazione con cui avevamo stipulato un contratto non ha coperto nulla – prosegue Veronica –. Sebbene avessimo richiesto e pagato per ogni copertura, i danni da contenuto causati da catastrofi naturali non erano inclusi. La raccolta fondi ci ha permesso di affrontare alcune spese essenziali. Il Comune, invece, si è limitato a fornire uno zaino per mio figlio. La comunità è stata straordinaria: ci ha donato vestiti, scarpe, materiale scolastico per Gabriel. Un abbraccio collettivo: grazie".

z. p.