"Noi, agenti di commercio non considerati"

Entrano ed escono dal centro storico, fanno visita ai clienti, consegnano spesso i prodotti ordinati o trasportano i campionari, quindi devono parcheggiare vicino ai negozi loro clienti. Per questo gli agenti di commercio protestano per l’aumento delle tariffe della sosta decisi dal Comune. "Negli ultimi anni la categoria, che deve lavorare nei centri cittadini perché è linfa vitale degli esercizi commerciali, ha già pagato il proprio doloroso tributo – ricorda Roberto Govoni, presidente dell’Associazione agenti di commercio –: dall’eliminazione delle piazzole di parcheggio dedicate al pagamento del contrassegno per l’accesso alla Ztl, fino al pagamento del parcheggio, qualcuno si è dimenticato che gli agenti di commercio rappresentano da sempre l’anello insostituibile della distribuzione commerciale nelle città". "Già questo lavoro è sottoposto a vessazioni e a ostacoli, come fosse una colpa o fossimo erroneamente considerati una specie in via di estinzione – lamenta Govoni –, ma l’amministrazione sembra non rendersi conto che dietro questa funzione che la categoria svolge, a valle, si sviluppa il prosieguo della distribuzione commerciale". E ancora: "Frequenti visite richieste da clienti commercianti, campionari spesso voluminosi, ingombranti e preziosi e gestione delle problematiche della logistica distributiva dei prodotti sono esempi di come sia necessario tenere in considerazione il danno certo che questa categoria subirà da un provvedimento, mai condiviso e di dubbia utilità se non di cash flow", conclude Govoni.