"Noi albergatori siamo in festa per la sentenza sulla seggiovia"

Il via libera dei giudici alla nuova seggiovia del Corno è un’ottima notizia per gli operatori economici dell’Appennino. "Tirano un sospiro di sollievo gli albergatori e i ristoratori, i gestori di pubblici esercizi, i negozianti e quanti lavorano nel settore del turismo nei comuni dell’Appennino Bolognese. La sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso contro la nuova seggiovia ci dice una sola cosa: si dia inizio ai lavori di una struttura attesa da almeno un decennio al Corno alle Scale e in tutto il comprensorio della montagna bolognese". Questo il commento dei vertici di Confesercenti che, nella sede provinciale di Bologna, hanno salutato con soddisfazione la sentenza.

"Tutti gli albergatori di Vidiciatico, Lizzano e dintorni sono in festa", racconta Anna Bernabei, titolare dell’Hotel Appennino di Vidiciatico e rappresentante locale di Confesercenti. "Ci vogliono tanti altri soldi per realizzare la seggiovia – aggiunge Anna Bernabei – ma ce la faremo".

Le piste sono coperte da una spessa coltre di neve. "Dal 17 al 21 febbraio – rivela l’albergatrice Bernabei – il Corno alle Scale ospiterà il Criterium Interappennico che prevede gare di sci alpino per allievi e ragazzi nelle categorie Slalom, Gigante, SuperG e Skicross, organizzato dalla Fisi. Tutti i nostri alberghi sono sold out, strapieni. È la rinascita della nostra montagna. Straordinario il lavoro di manutenzione delle piste da parte della società Corno Alle Scale che gestisce gli impianti". "Il riammodernamento degli impianti del Corno – sottolineano i vertici di Confesercenti – darà un nuovo slancio alla zona turistica dell’Appennino bolognese che ha delle grandi potenzialità. Si facciano subito i lavori. Sarà un beneficio per i tanti turisti che potranno godere della nostra montagna anche d’estate".