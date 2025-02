"Noi di Lavino di Mezzo, sospesi fra tre Comuni. Siamo abbandonati"

"Siamo stati completamente dimenticati: nessuno cita Lavino di Mezzo, neanche nelle comunicazioni del Comune di Bologna. Fin da subito ci siamo arrangiati per conto nostro, ma la nostra remora più grande è che non siamo mai stati avvisati di nulla". C’è una piccola frazioncina che in molti conoscono, ma che spesso viene tralasciata dalle cronache. Il nome deriva proprio dal torrente Lavino, e quel suffisso ‘di Mezzo’ lascia ben intendere una dimensione sospesa tra diversi Comuni: Bologna, Anzola e Zola Predosa. Antonella Biagini (foto) e suo marito hanno affrontato già tre alluvioni, e ancora oggi denunciando come "nessuno si sia mai fatto vedere qui" se non per "un passaggio subito dopo il disastro".

"Non tutti hanno internet e ci sono molti anziani – puntualizza la residente, che formalmente abita sotto Anzola –. Abbiamo questa ‘sfortuna’ di essere tra tre Comuni in una distanza di 10 metri: ci sentiamo nel limbo e impotenti a fare qualsiasi cosa. Ci sembra anche manchi la comunicazione tra i Comuni. Giovedì abbiamo appuntamento con un avvocato per tentare di fondare un comitato come Lavino di Mezzo, ad Anzola l’hanno già fatto". Anche il sindaco metropolitano Matteo Lepore, nella prima assemblea civica in città al ‘Bellinzona’, ha sottolineato il discorso delle diverse competenze amministrative sul torrente. "Noi il sindaco di Anzola non l’abbiamo più visto né sentito dopo l’alluvione. In questi giorni ci siamo avventurati sul percorso del Lavino: c’è una voragine e abbiamo visto che a Calderino, ad esempio, stanno lavorando e hanno rifatto gli argini. Anche qui andrebbero rifatti, ma sembra si siano solo limitati a pulire i rovi. Ogni volta che piove abbiamo paura e non abbiamo nessuno che ci dica cosa verrà fatto, nessun interlocutore: rinnoviamo l’invito al presidente della Regione Michele Pascale a venire qui per fargli conoscere il nostro territorio".

Francesco Moroni