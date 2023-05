"Noi in Comune per proporre soluzioni"

Dopo mesi di lettura del libro ’Camilla che odiava la politica’ di Luigi Garlando, abbiamo provato l’emozione di entrare dove la politica prende forma e si prendono le decisioni.

Abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con la sindaca di Budrio, Debora Badiali, per confrontarci con lei e avanzare eventuali nostre proposte per migliorare il nostro paese.

L’obiettivo del confronto era soprattutto quello di istituire, proprio qui, a Budrio, un Consiglio Comunale formato interamente da ragazzi, in modo che anche i giovani possano avere un canale apposito di partecipazione alla vita del Comune.

Il 28 Marzo 2023, quindi, siamo stati accolti all’interno della sala del consiglio comunale e ci siamo proprio seduti nei posti riservati ai consiglieri e alla giunta, con la sindaca che occupava il suo solito scranno, quello più alto.

Dal dibattito è emersa l’opinione favorevole della sindaca Badiali, che si è mostrata molto interessata ad accogliere un’ampia partecipazione dei giovani, partendo dalle quarte elementari fino alle terze medie comprese, perché costoro, anche se poi alle superiori frequenteranno scuole fuori dal territorio, resteranno comunque cittadini di Budrio.

Secondo il suo punto di vista, l’organo potrebbe essere forse più una Consulta o eventuali altre forme di partecipazione giovanile, che attualmente mancano sul territorio, con rappresentanti in carica almeno un paio di anni, in quanto i tempi della politica sono notoriamente lunghi per veder realizzato un qualche progetto.

Solo con questo primo contatto abbiamo aperto già un dialogo con la sindaca, proponendo due possibili miglioramenti: la 2°C ha chiesto la conclusione della ciclabile tra Budrio e Vigorso, per facilitare gli spostamenti, mentre la 1°A ha avanzato l’idea di uno Skate Park per svagarsi.

Abbiamo riscontrato un sincero interesse della sindaca nei nostri confronti, per cui ci auguriamo si possa avviare una reale collaborazione tra noi e l’amministrazione comunale per gestire, in comune, il nostro Comune.

2C: Martina, Emma, Lorenzo, Viola B., Ettore, Alessia, Sara, Leonardo G., Yu Yan, Dalila, Brayan, Eduard, Filippo, Magda, Rehan, Mohamed, Leonardo P., Viola S., Elena, Davide, Marta, Bianca; 1A: Clarissa, Valeria, Daniele B., Giuseppe, Davide, Daniele C., Marco, Aurora D., Madelin, Noemi, Giulia M., Dylan, Irene M., Pasquale, Pacidu, Giulia N., Irene Q., Mattia, Lucia, Samuele, Giovanni, Aurora T., Hayat.