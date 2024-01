"Noi lottiamo contro il consumo di suolo"

Si fa sempre più ruvida la sfida tra Luca Melega e Sara Bonafè, attuali assessori a Sport e Sicurezza a San Lazzaro, ed entrambi candidate alle primarie. Dopo l’annuncio della candidatura della Bonafè, infatti, la lista di Melega Noi Cittadini si esprime senza mezzi termini e parla, da subito, di quanto dichiarato dalla rivale in merito "allo stop al consumo di suolo e al rigore nell’utilizzo del 3% edificabile".

"La nostra lista non intende tornare sui suoi passi – replica Melega –: il 3% cui fa riferimento Bonafè per noi non esiste e non è nel Pug che andremo ad adottare in Giunta. Abbiamo dato vita a una lunga lotta dal 2007 che ha portato allo stop alla Colata di Idice, lotta porta a porta a raccogliere firme e adesioni al mattino alle 7 e mezza a parlare con le mamme e a raccogliere firme davanti alle scuole, fiaccolate, manifestazioni in piazza. Tutto ciò ha portato a una nuova legge regionale sull’urbanistica che già necessita di un’ulteriore stretta come la sindaca Conti ha affermato in un’intervista del 28 dicembre scorso". L’assessore poi prosegue: "Lo stop al consumo di suolo è l’unica misura efficace a perseguire la riqualificazione degli edifici esistenti ma inutilizzati. Anche solo il 3% indurrebbe i costruttori a partire da quegli spazi perché costruire sul suolo vergine è più veloce ed economico ma il ruolo della politica deve essere quello di indirizzare lo sviluppo nell’interesse generale che prioritariamente è quello sia di riqualificare le aree già costruite ma abbandonate sia di evitare impermeabilizzazioni ulteriori, se abbiamo imparato qualcosa dalle alluvioni di maggio, a maggior ragione nella fascia delle conoidi, dove sorge San Lazzaro e dove la tessitura del sottosuolo consente alle acque di penetrare velocemente in falda".

"Dobbiamo poi lavorare con le nuove generazioni – è la conclusione – per far capire l’urgenza dell’inversione delle nuove modalità di consumo: i consumi usa e getta e gli acquisti sui portali web internazionali portano allo sviluppo di capannonopoli e alla concentrazione di furgoni guidati da lavoratori pagati a cottimo che sfrecciano fin nei cortili condominiali. Questa è l’urbanistica che vogliamo. Questa è la città che vogliamo".