"Noi pendolari esclusi dal guado sull’Idice"

"Per le sette imprese si chiude inequivocabilmente la vicenda guado, perché non presteremo più il fianco ad una partita che riteniamo chiusa. Convinti di aver eseguito quanto era necessario fare, con un po’ di rammarico, comunque ampiamente compensato dagli attestati di stima ricevuti dai cittadini". Queste le parole dei magnifici sette durante l’assemblea, molto partecipata, tenutasi giovedì sera per fare chiarezza sui costi effettivi del guado, ovvero i 30mila euro che i costruttori hanno fatturato al Comune.

A disertare la riunione, indetta proprio per chiarire queste cifre pubblicamente, il sindaco Ivan Mantovani poche ore prima con un comunicato stampa. I costruttori, durante l’assemblea, hanno affermato: "Sottrarsi a un incontro, precedentemente concordato, con la cittadinanza e le imprese è un atto ingiustificabile. Abbiamo mostrato i documenti in cui siamo stati incaricati dal Comune di realizzare l’opera e quanto speso per realizzarla, oltre a quanto fatturiamo al Comune come già detto. Il sindaco ieri l’ altro ha rilasciato un’intervista dove dichiara che difenderà il guado con tutti gli strumenti necessari, mentre due imprenditori hanno riportato che, ieri mattina, hanno avuto un incontro dove il primo cittadino gli ha espressamente chiesto costi e disponibilità per demolirlo. I cittadini hanno dimostrato tutto il loro dissenso dichiarandosi pronti ad incatenarsi alla struttura nel momento in cui si procederà alla demolizione". La polemica sui costi del guado fra il primo cittadino e gli imprenditori, che ha tenuto banco negli ultimi giorni, non è però l’unico tema che turba il sonno dei residenti, dopo che l’alluvione ha devastato le strade e spaccato il paese.

C’è ancora, infatti, chi rimane escluso dall’utilizzo di questa infrastruttura, che ha rinfrancato l’animo dei cittadini del paese, e sono tutti quei pendolari che si spostano con le corriere. A raccontarlo è Antonio: "Sono un lavoratore italiano residente a Bisano, un piccolo borgo di Monterenzio. Il guado ha dimensioni e carico limitati, al massimo, a macchine di grossa cilindrata. Io, ad esempio, insieme ad altri pendolari della zona, ogni mattina ci ritroviamo alle 5.20 per raggiungere i nostri luoghi di lavoro con i mezzi pubblici della Tper impiegando, tra andata e ritorno, circa 3 ore al giorno. Un percorso che si potrebbe normalizzare se anche gli autobus di linea o almeno una navetta, venissero autorizzati a passare sul guado, un passaggio che potrebbe costituire una risorsa anche in futuro. Per questo motivo abbiamo consegnato alla Tper una nostra petizione per chiedere se ciò sia fattibile e venirci in qualche modo incontro. In attesa di una risposta, noi, un ventina di lavoratori, continuiamo, ormai da oltre un mese, questo nostro momentaneo e anomalo viaggio".

La decisione su chi possa o meno transitare sul guado spetta al Comune in quanto il tracciato, che passa dietro la piscina e si collega all’area del campo da calcio, risulta strada di proprietà comunale. La scelta, però, di far passare o meno autobus spetta all’azienda stessa, secondo quanto dichiarato dal sindaco Mantovani che specifica: "Non siamo noi che non apriamo alle corriere, ma è la stessa Tper che per motivi di sicurezza non fa attraversare i suoi mezzi sul guado e sulle strade sterrate".

Zoe Pederzini