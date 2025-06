’Noi siamo tempesta’: tre giorni di festa

Da oggi a sabato Montagnola Republic, nel parco della Montagnola, ospita la Festa dei Circoli Arci ’Siamo una tre giorni per celebrare l’associazion come comunità fatta di persone, Circoli, volontari e attivisti. Taglio del nastro alle 18 con la tavola rotonda di presentazione di ’FestA! Il Manifesto dei Festival promosso da Arci’, esito di un percorso partecipativo che ha coinvolto decine di realtà attive nell’organizzazione culturale. Presenti, Marco Trulli, responsabile Cultura Arci Nazionale; Chiara Colli, Battiti - Radio 3; Gessica Allegni, assessora regionale alla Cultura; Luca Bosonetto, Festival Jazz is Dead. Introduce Marco Pignatiello, responsabile Cultura Arci Bologna e modera Massimo Maisto, presidente Arci Emilia-Romagna. La giornata prosegue con una selezione musicale curata da Chiara Colli di Radio3, per poi culminare nel live di Isole. Arcipelago produzioni Suner, che raccoglie le voci e le visioni nate all’interno di Suner produzioni, percorso curato da Corrado Nuccini per Arci Emilia-Romagna con il supporto di Emilia-Romagna Music Commission. Arcipelago riunisce tre diverse isole sonore e universi musicali autonomi che navigano tra ricerca e sperimentazione: Bono/Burattini, Motel Chronicles (Emidio Clementi e Corrado Nuccini) e James Jonathan Clancy Quartet.

Domani alle 19 il live dei giovani del Laboratorio Hip Hop Philosophy a cura di Educativa di Strada San Donato & Manuel Simoncini. Poi alle 21 sul palco i Kolosso, otto musicisti che fondono jazz, soul, trap e drill in un’esperienza di ascolto potente e travolgente. A seguire, Tonino3000, per un live cyberfolk adriatico. Intanto, alle 22, da Filla Auditorium andrà in scena Bodies, performance multimediale curata da Fammi Spazio e, a seguire, Dicono che siamo pericolose ma è la loro normalità quello che ammazza di Asquito Eso.