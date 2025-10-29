"Noi, viticoltori tra le vigne più alte d’Italia"

Prosegue l’avventura dei vigneti ai piedi del Monte della Riva, i più alti dell’Emilia Romagna e tra i più i quota d’Italia. iniziata nel 2019. Questa è una storia che parla di agricoltura, di nuove opportunità rese possibili dal cambiamento climatico e dall’innovazione agronomica, ma anche di molto altro. Dietro la resistenza dei vitigni PIWI, meno insidiati dalle malattie grazie alla ‘parentela genetica’ con l’uva fragola, c’è anche quella dei cinque agricoltori che, al momento, compongono la società agricola semplice Viticoltori Alto Appennino Emiliano. I loro nomi sono Francesco Penazzi, Marco Ventura, Stefano Zanini, Michele Sandri, Filippo Missiroli, agronomi, ex manager e antropologi di formazione. Persone che hanno alle spalle esperienze e percorsi variegati, ma uniti da un intento di fondo: dare una chance all’agricoltura sulle sponde ripide della montagna bolognese.

"A parte me – rivela Marco Ventura, viticoltore e gestore del resort Borgo Pianello – che ho una frequentazione di vecchia data, gli altri sono tutti giovani che hanno scelto di vivere in Appennino. La varietà di competenze di cui disponiamo, finora, si è rivelata un vantaggio". La vicenda inizia con qualche filare di prova, giusto per capire l’effetto che fa. Da allora, un crescendo graduale, con il ritmo di chi sa camminare in montagna: oggi la superficie coltivata è di circa tre ettari, ripartiti tra Querciola e Rocca Corneta.

"La vendemmia 2025 – prosegue Ventura – è stata buona, sia per qualità che per quantità. Raggiungeremo il traguardo delle 8mila bottiglie, distribuite tra i tre vini bianchi che produciamo: il Dardagna, un Solaris in purezza al secondo anno di vita, e il Rocca Corneta, nelle due versioni Fermo e Frizzante, ottenute da un mix delle nostre uve. Quest’ anno, a parte un po’ di contenimento della Peronospora a inizio stagione, siamo riusciti a non fare trattamenti".

La distribuzione, al momento, è ancora in evoluzione con una buona diffusione in Emilia Romagna, ma l’idea è di costruire una rete di agenti. "Per crescere ci vuole tempo – conclude Ventura – com’è normale che sia. Vorremmo raggiungere una superficie di coltivazione di 6-7 ettari e realizzare una nostra cantina. Lo faremo con calma, al momento la priorità è consolidare ciò che abbiamo. Siamo convinti che i vitigni PIWI possano essere un’opportunità per l’Appennino. Nello statuto è già prevista la possibilità del conferimento delle uve per associati che decidessero di aggregarsi in seguito, a condizione di aderire al disciplinare di produzione".

Fabio Marchioni