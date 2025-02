Noleggio auto di lusso. Si scelgono con un’app

Auto di grande lusso e driver selezionati e formati per garantire un servizio di trasporto di altissima qualità prenotabili attraverso una app. Mezzi, generalmente, usati per eventi importanti, ma non solo: il servizio viene anche utilizzato da chi vuole far presto o avere un mezzo certo che gli permetta di effettuare il tragitto interessato.

La novità è arrivata anche a Bologna, dove non manca un ottimo mercato determinato dai partecipanti a fiere, convegni, concerti, eventi vari, sena contare la presenza dell’aeroporto con i turisti ma anche i cittadini che lo devono raggiungere. Ed è già presente in molte città italiane, grazie all’iniziativa di Fabio Nalucci, 50 anni, imprenditore digitale bolognese che ha annunciato l’acquisizione da parte di LimoLane, la piattaforma digitale leader nei servizi di mobilità premium per business e grandi eventi, di Asia Car Service (Acs).

Il servizio di mobilità può essere, quindi, prenotato attraverso un’app (LimoLane) scaricabile dai principali store evitando attese al telefono, registrandosi con un numero di cellulare e un’email. Occorre naturalmente indicare ora, giorno e luogo del trasporto, tragitto e si può scegliere su quale auto viaggiare, se auto o van. E qui sta la notevole differenza con la piattaforma Uber, dove il servizio non è personalizzato.

"L’acquisizione di Acs rappresenta un’importante milestone per una digital platform che opera a livello globale – afferma Fabio Nalucci, che ha fondato LimoLane nel 2021 –. Questa operazione si unisce all’apertura nel 2024 della sede di New York e rientra in un percorso di espansione a medio termine volto a consolidare leadership di mercato della società. Il 2024 è stato un anno altamente positivo per LimoLane che si è chiuso con 42 milioni di fatturato a livello gruppo e una crescita rispetto al 2023 del 150 per cento. L’acquisizione di Acs va in continuità con il progetto di espansione di LimoLane, che continuerà nel 2025 grazie ad ulteriori operazioni sul capitale in fase di studio".

LimoLane è una piattaforma digitale che opera nel mercato della mobilità di lusso, unendo domanda e offerta. è presente in tre continenti (Europa, Usa e Asia) e in oltre 500 città ed è il punto di riferimento di una community globale di oltre 10.000 conducenti.

Monica Raschi