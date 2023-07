Nomadi rom, il problema dei camper

Il problema delle carovane di nomadi che stazionano nelle città non curandosi della convivenza civile è diffuso e quasi mai risolto. Se un cittadino abbandona irregolarmente i rifiuti viene giustamente multato. Invece sul degrado che quasi sempre lasciano i camper dei rom si interviene di rado. Basta andare a fare qualche controllo mentre stazionano sul posto e si trovano rifiuti abbandonati, cartacce, bottiglie, roghi abusivi. Uno pensa: non pagherebbero mai una multa. Bene, anzi male. Si provi a porre sotto sequestro i costosi mezzi, automobili comprese (mai di piccola cilindrata) che usano come abitazioni. Certo, detta così può sembrare una facile provocazione però un segnale di intervento va dato. Questo si somma al nodo dei campi nomadi autorizzati. Altro tasto dolente. Non molto tempo fa i cittadini dei Prati di Caprara sono insorti lamentando situazioni di degrado totale nella zona. Hanno fatto decine di segnalazioni, eppure affermano che tutto risulta inutile. Ogni tanto il Comune interviene, ma gli spot servono a poco. Servono controlli strutturali e continui, altrimenti i cittadini si sentono beffati. Fratelli d’Italia a Bologna ha anche segnalato il problema delle bollette di acqua, luce, gas non pagate da chi risiede nelle aree di sosta tra il 2020 e la metà del 2022: totale 542 mila euro. Poi ci si chiede perché i cittadini quando sentono parlare di certi argomenti si arrabbiano.

mail: [email protected], [email protected],net