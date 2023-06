Nomina del nuovo Cda di Industria Italiana Autobus Spa, Walter Perrotta Presidente

Nell’assemblea dei soci di Industria Italiana Autobus Spa che si è tenuto il 26 giugno, è stato nominato il nuovo Cda: Walter Perrotta (presidente), Giancarlo Schisano (amministratore delegato), Fabio Barsotti (consigliere), Ciro Accetta (consigliere) e Roberto Rizzardo (consigliere). Il nuovo ad è stato managing director della Divisione Aereostrutture di Leonardo dal 2018 al 2022. Dopo la Laurea in Economia e un Master in Business Administration alla Bocconi, ha iniziato la sua carriera in Montedison come senior auditor. In Ferrovie dello Stato ha ricoperto posizioni apicali in ambito finanziario fino alla nomina a capo della divisione Trasporto Regionale, presidente e amministratore delegato di Metronapoli Spa e presidente di Sita Spa. In Alitalia ha ricoperto la carica di executive vice president Cargo, poi Coo e accountable manager di tutte le società del Gruppo, amministratore delegato di AirOne e general manager business.