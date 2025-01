Nomine, il sindaco: : "Stiamo valutando"

"Ci sono varie opzioni, stiamo valutando. Macciardi è una persona che apprezziamo e stimiamo". Non si sbilancia il sindaco Matteo Lepore, e resta quindi incerto il futuro del sovrintendente del Teatro Comunale il cui incarico, come è noto, scade a marzo. Al ’Carlino’ Macciardi ha spiegato di aver programmato il 2025 per il Teatro Comunale, senza però poter andare oltre, per ovvie ragioni di opportunità. Dunque, pur pronto a qualsiasi decisione prenderanno i soci d’intesa col ministero, resta in attesa come diversi altri suoi colleghi delle Fondazioni d'opera in questa fase. "C’è un confronto in corso tra i soci – spiega il sindaco –, mi sto sentendo anche col ministero. Nelle prossime settimane diremo qualcosa in merito. Conto di condividere la scelta che faremo insieme al ministero, stiamo lavorando assieme. Tra le possibilità c’è la conferma dell’attuale sovrintendente? Ci sono varie opzioni, stiamo valutando insieme anche al sovrintendente Macciardi". Nel caso venisse confermato ancora, per Macciardi l’orizzonte in largo Respighi si allungherebbe al 2030 e potrebbe chiudere il cerchio riaprendo in prima persona il Teatro nella sede storica, nell’autunno 2026.