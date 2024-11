Nomisma e Boom, un team per la pubblica amministrazione

Una partnership strategica finalizzata a progettare, sviluppare e implementare soluzioni a valore aggiunto per supportare la Pubblica Amministrazione nel superare le quotidiane difficoltà gestionali grazie a un approccio innovativo e multidisciplinare. A stringere l’alleanza sono state nei giorni scorsi Nomisma, società indipendente e punto di riferimento per studi settoriali e territoriali, ricerche economiche e intelligence di mercato, advisory strategico e servizi di consulenza, e Boom, l’innovation Hub che Crif, dopo aver investito nel Campus a Varignana affiancandolo al resort, ha realizzato meno di un lustro fa ad Osteria Grande.

Il team dedicato affiancherà i committenti (di livello locale, nazionale o europeo) con soluzioni mirate e altamente personalizzate, pensate per ottimizzare le risorse a disposizione, operando in continuo adattamento ai cambiamenti di contesto e di esigenze degli utenti finali. La partnership stretta con Boom consentirà di integrare i servizi offerti da Nomisma con percorsi di formazione mirati, funzionali allo sviluppo di strumenti e competenze all’avanguardia per trasformare in opportunità le sfide che la Pubblica Amministrazione si trova ad affrontare quotidianamente. In particolare, grazie alle testimonianze di esperti e alla condivisione di best practice, i partecipanti potranno raccogliere spunti concreti e sviluppare competenze su temi quali la digitalizzazione dei processi e dei servizi, l’applicazione dell’intelligenza artificiale e dell’IA generativa, la gestione dei fattori ESG, da applicare nella propria realtà.

"Negli ultimi anni – spiega Francesco Capobianco, responsabile Sviluppo locale di Nomisma -, la Pubblica Amministrazione italiana ha compiuto importanti passi avanti verso la digitalizzazione e l’ottimizzazione dei servizi. Tuttavia, uno degli aspetti cruciali per accrescere l’efficienza della Pubblica Amministrazione rimane la formazione continua dei suoi dipendenti che, affiancati da esperti, sono chiamati a evolvere i modelli di servizio rispetto a processi più complessi e articolati".

A margine dell’accordo Simona Durante, Senior Delivery Manager di Boom ha sottolineato come la realtà di Crif, "si propone come partner di riferimento per l’individuazione della strategia, delle tematiche e dell’esecuzione delle iniziative formative e di awareness su temi innovativi. Le iniziative che abbiamo progettato in collaborazione con Nomisma permetteranno ai professionisti del settore pubblico di partecipare ad iniziative formative per un continuo aggiornamento delle proprie competenze da applicare nelle attività e nei progetti che gestiscono".

