CronacaNomisma, Ubertini presiede il comitato
27 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Nomisma, Ubertini presiede il comitato

Va all’ex rettore dell’Alma mater, Francesco Ubertini (in foto), la presidenza del comitato scientifico di Nomisma. Ubertini è stato nominato dal consiglio di amministrazione dell’istituto di ricerca e succede a Paolo De Castro, che ha assunto la presidenza della società. Docente ordinario di scienza delle costruzioni all’Università di Bologna, l’ex ‘magnifico’ oggi è presidente di Cineca e di Ifab (Foundation Big data and artificial intelligence for human development), oltre che vicepresidente del centro di ricerca in High-Performance Computing, Big Data e Quantum Computing (Icsc).

