Nomisma, Ubertini presiede il comitato

Va all’ex rettore dell’Alma mater, Francesco Ubertini (in foto), la presidenza del comitato scientifico di Nomisma. Ubertini è stato nominato dal consiglio di amministrazione dell’istituto di ricerca e succede a Paolo De Castro, che ha assunto la presidenza della società. Docente ordinario di scienza delle costruzioni all’Università di Bologna, l’ex ‘magnifico’ oggi è presidente di Cineca e di Ifab (Foundation Big data and artificial intelligence for human development), oltre che vicepresidente del centro di ricerca in High-Performance Computing, Big Data e Quantum Computing (Icsc).