’Non aprite quella bara’: stasera il cast Alfio ed Enzo, eredi di un'agenzia di onoranze funebri, si trovano in un remoto paese montano durante un servizio. Scoprono che non è deserto e incontrano personaggi misteriosi. Il film "Non aprite quella bara" di Matteo Querci sarà presentato stasera al Nuovo Cinema Nosadella con la presenza del cast.