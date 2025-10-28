"Non autosufficienza, ora politiche nuove"

L’Emilia-Romagna è una delle regioni con più anziani in Italia: gli over 65 sono un quarto della popolazione (il 24,9%). Per questo servono "politiche nuove e investire le maggiori risorse che il Governo sta destinando anche agli enti locali". A sostenerlo è Marta Evangelisti, capogruppo Fdi in Regione, che insieme ai capogruppo di Rete Civica e Forza Italia, Elena Ugolini e Pietro Vignali, ha promosso ieri nella sede della Regione a Bologna un incontro con la viceministra alle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, sulla non autosufficienza. Un confronto a cui sono stati chiamati a partecipare gli stessi operatori del settore. L’idea è creare "un canale diretto tra chi opera tutti i giorni con gli anziani – conferma Ugolini –. Le famiglie hanno bisogno di essere aiutate perché la longevità diventi una possibilità di bene". A livello nazionale, ricorda la viceministra, "abbiamo stanziato 545 milioni di euro per sostenere e potenziare i servizi sociali in Italia, con un maxi-concorso per il reclutamento di quasi 4.000 unità di personale". Secondo Bellucci serve "un patto fra le istituzioni" perché "la sfida demografica non si vince da soli".
