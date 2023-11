Non c’è l’ok all’integrativo Iss Facility. Pacchetto di otto ore di sciopero I lavoratori di Iss Facility, azienda multiservizi in appalto nello stabilimento di Crespellano (Bologna) di Philip Morris, scendono in stato di agitazione per il rinnovo dell'integrativo aziendale. Sciopero di 8 ore in protesta contro la proposta aziendale ritenuta insufficiente.