Non c’è pace per l’ex Breda. L’allarme: si rischia il trasloco

"La situazione è drammatica, l’azienda è ferma da quattro anni in un mercato che è andato avanti". Non fa giri di parole il nuovo amministratore delegato di Industria Italiana Autobus (Iia), Giancarlo Schisano, in carica da giugno, partecipando a un’udienza conoscitiva promossa dal Consiglio comunale, dove ha messo in chiaro la competizione è molto forte "e che la realtà non è più come nel 1929 quando la Menarini è nata e negli anni successivi era un’azienda leader nel mercato".

L’azienda attuale, tra lo stabilimento di Bologna e quello campano di Flumeri, "è un granello rispetto al resto del mondo e deve competere con costi accessibili per accedere alle gare e vincerle. Fortunatamente ha ancora un know-how, ma non ce l’ha ancora sull’idrogeno, quindi – avverte Schisano – deve investire su nuovi prodotti se vuole stare sul mercato, deve investire alcuni milioni in ricerca e ingegneria applicata", non solo sull’idrogeno ma anche sull’elettrico.

Resta da capire quale sarà il destino dell’azienda. Se da una parte l’ad rassicura ("non stiamo parlando di chiudere Bologna, ma di un’impresa che dev’essere sostenibile tramite un piano industriale credibile e fattibile"), insiste sulla necessità "di un accordo con un player internazionale". Perché senza questa intesa "non andiamo da nessuna parte". Insomma, per l’ex Bredamenarinibus, al 70% pubblica, serve un partner privato. Non è ancora chiaro chi potrebbe prendere il posto del socio turco Karsan, ma non è escluso che possa entrare in gioco il gruppo bolognese Sira Group di Valerio Gruppioni, magari in tandem con un colosso dell’automotive. È ancora presto, ma filtra che a breve ci sarà un incontro al ministero. Resta, comunque, l’allarme di sindacati e istituzioni per il rischio che a Bologna resti sì il ’cervello’ di Industria italiana autobus (Iia), ma senza attività produttive nello storico stabilimento ex Bredamenarinubus. Dall’ad sono arrivate "parole rassicuranti", commenta il delegato al Lavoro della Città metropolitana, Sergio Lo Giudice, ma serve un aggiornamento sull’individuazione di nuovi soci privati e un chiarimento sulla quantità totale di occupati. Dalla sua la Regione con Stefano Mazzatti, dell’assessorato allo Svilupo economico, spiega che la procedura relativa alle manifestazioni di interesse "bisogna chiuderla se vogliamo che un partner privato entri nell’operazione". Nel frattempo, Iia ha degli ordini ed è necessario che li porti a termine, avverte Mazzetti. "Il rischio – insiste – è che l’azienda debba pagare una serie di penali".

ros. carb.