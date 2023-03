"Non centro nulla Dichiarazioni false"

Riceviamo e pubblichiamo:

"In riferimento all’articolo pubblicato sul Resto del Carlino, Bologna il 23022023 a pagina 18, dal titolo ""Fai sesso con la mia ex" Violenza cieca sul barista" in cui sono riportate "sic et simpliciter" le dichiarazioni rilasciate dall’aggressore secondo cui tale violenta irruzione perpetrata a mio danno sarebbe stata motivata da pregressi rapporti sessuali avuti con la sua ex compagna e dall’essere altresì stati protagonisti di un video hard diffuso sul web.

Ebbene, ciò non corrisponde affatto al vero. Si tratta di dichiarazioni false, prive di fondamento, scritte senza considerazione alcuna per il pregiudizio che tale ricostruzione avrebbe potuto cagionare e quindi a discapito della onorabilità e reputazione mia e della mia famiglia".