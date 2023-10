"Non ci sono baby-gang in regione. Abbiamo ragazzi soli e arrabbiati"

Approfondisce l’intervento sul tema della "emergenza minori" la vicepresidente della Camera penale, l’avvocato Laura Becca.

"Emergenza minori? Non c’è giorno in cui i media e la politica non dedichino grandi attenzioni ai fenomeni di devianza giovanile. Bande di minorenni paiono aggirarsi indisturbati per le città, molestando, taglieggiando e aggredendo coetanei, ma anche commercianti e cittadini. Senza volere minimizzare la questione, occorre dire che in Emilia-Romagna non ci sono baby gang, ma ragazzi vuoti, annoiati, arrabbiati, provati dalla carenza di rapporti e da insicurezze che trovano come unico sbocco la violenza. Esistono ragazzi

senza riferimenti sul nostro territorio (i "minori non accompagnati") e altri che i riferimenti li hanno, ma sono peggiori delle assenze".

Il riferimento è anche alla comunità di minori non accompagnati a Villa Aldini, da qualche tempo finita ’nel mirino’ dopo le bravate – e anche i reati, alcuni gravi – compiuti, stando all’autorità giudiziaria, da alcuni dei suoi giovani ospiti. Prosegue l’avvocato: "Sono bambini, ragazzi, tali e quali ai nostri figli. Troppo semplice e fallimentare l’idea di aumentare la repressione: l’aumento delle pene, delle misure cautelari e l’idea di abbassare la soglia della punibilità, non è un deterrente né un’indicazione rieducativa, ma solo una risposta piaciona a una paura crescente che impoverisce e contrappone ulteriormente. L’uso smodato dello strumento penale, la scelta di compulsare l’autorità giudiziaria per qualunque vicenda anche la più banale, denuncia un’incapacità di ragionare su un piano maggiormente ampio e profondo, non potendo essere questa la soluzione a un fenomeno complesso, intrecciato a quello dell’immigrazione ma anche a quello dell’impoverimento economico, culturale e soprattutto valoriale".

Le soluzioni messe in campo dalle istituzioni e dalla politica sono, a dire dell’avvocato, "semplicistiche, possono apparire tranquillizzanti in prima battuta, ma non risolveranno il problema, che tornerà a manifestarsi, probabilmente con maggior intensità".