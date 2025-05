"Non è stato un miracolo. Ma un traguardo meritato con impegno e passione"

Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom, abbiamo vissuto la sera dei miracoli?

"Questo traguardo non è un miracolo, ma il frutto di un lavoro, coltivato per anni, di una società che grazie agli input del presidente Saputo ha creato le condizioni migliori per fare crescere il gruppo sia a livello dirigenziale sia con i giocatori, come i veri imprenditori sanno fare".

E Italiano?

"Ha amalgamato un gruppo di giovani, alcuni anche alla prima esperienza in Italia e in Europa, facendolo crescere a livello professionale e umano. A questo si aggiunge il calore di tifosi, che non hanno mai smesso di seguire la squadra, anche nei primi momenti un po’ complicati. La nostra è la squadra per eccellenza e la società raccoglie i frutti di un obiettivo raggiunto con passione, competenza e impegno".

Fattori chiave per l’Europa League?

"Certo. Restiamo in Europa come ci siamo meritati, entrando nel salotto calcistico più importante a livello internazionale. Ma ora ci aspettano altre settimane belle e importanti per concludere il campionato nel modo migliore e preparare ad hoc le Supercoppe. Come Confcommercio Ascom noi siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto".

La città che ruolo ha in questo percorso?

"Bologna è la città dello sport ed è stata guardata, durante la finale, da circa 200 Paesi. Qui si percepisce una comunità sportiva che abbraccia il club, come dimostrano i 30mila tifosi all’Olimpico. E i commercianti continuano ad allesterire i loro negozi per Vetrine Rossoblù".

Come sta andando la seconda edizione?

"Il progetto ha lanciato un messaggio colto dalla squadra e dai commercianti: le attività che partecipano sono 422, 112 in più del 2024. Adesso ognuno sarà pronto per la nuova stagione".

La vittoria della Coppa Italia merita una festa in piazza?

"Se il Bologna deciderà di creare questa occasione di festa per tutti in piazza Maggiore, insieme con i giocatori, noi ci saremo".

