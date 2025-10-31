"Non eliminate i posti letto nell’ospedale"

Le polemiche sul pronto soccorso dell’ospedale Dossetti non si placano. E nemmeno le recenti rassicurazioni sulla sua continua operatività, h24, sembrano infatti essere riuscite a diradare la nebbia di preoccupazioni del comitato ’Salviamo il Pronto Soccorso di Bazzano’, che non intende abbandonare la sua battaglia. "Prendiamo atto di quanto è stato dichiarato nei giorni scorsi, ma serve più chiarezza — sottolinea il presidente del comitato, Andrea Lolli — perché il rischio concreto, che bisognerebbe scongiurare, è quello di un ridimensionamento dei servizi tale da svuotare di significato il concetto stesso di pronto soccorso. Se verranno eliminati i posti di Osservazione Breve Intensiva (OBI), il pronto soccorso rischia di perdere completamente la sua funzione. Verrebbero meno i requisiti minimi previsti: si trasformerebbe di fatto in un ambulatorio, non in un pronto soccorso, delegando ad altri presidi l’identificazione della gravità dei pazienti". Anche per questo motivo il comitato tira dritto, sostenendo la sua battaglia con una serie di incontri, fra cui l’ultimo tenutosi lunedì scorso a Bazzano. "Nell’ordine del giorno presentato dalla maggioranza nel consiglio comunale di martedì sera si parla di ‘presidio di primo soccorso’, una formulazione vaga e a impropria – continua Lolli –. È su questo punto che vogliamo richiamare l’attenzione: chiediamo che resti un vero pronto soccorso, con tutte le sue funzioni e competenze. C’è bisogno di chiarezza". Sul piede di guerra anche il consigliere civico Simone Rimondi. "Il cartello ‘pronto soccorso’ rimarrà per un po’ di tempo a campeggiare all’esterno dell’ospedale, ma la sostanza – sostiene il civico – è la riduzione di personale medico, con una riduzione del numero di accessi e un aumento dei tempi di attesa e dei ricoveri".

Dall’altra parte, la sindaca di Valsamoggia, Milena Zanna, risponde ricordando come "per tutti i dubbi legittimi che hanno i cittadini sul tema sanità e le novità che riguardano l’ospedale Dossetti sono già stati organizzati due incontri pubblici sul territorio alla presenza dei dirigenti e professionisti Ausl e altri seguiranno – spiega –. Sono incontri nel corso dei quali vengono presentati i nuovi servizi che nei prossimi mesi entreranno in funzione sul territorio e in cui c’è spazio anche per fare domande dirette. Invito pertanto chi fosse interessato a seguire i canali del Comune per sapere quando e dove si terranno i prossimi".

Giorgia De Cupertinis