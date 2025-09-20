"Non furono adescate e abusate". Tutti assolti

Dopo sette anni, nel processo di appello bis seguito al rinvio della Cassazione, cadono del tutto le accuse di violenza sessuale per tre imputati a Bologna. La Corte di Appello ha, infatti, assolto dalle violenze di gruppo Antonio Speranza, Alessandro Olivieri e Canberk Citak, accusati di ricatti e abusi sessuali nei confronti di alcune donne, in ipotesi di accusa adescate sui social network dove si erano sfogate lamentando "situazioni familiari difficili o desiderio di evasione".

La vicenda, che sarebbe andata avanti per circa quattro anni nel territorio di Sant’Agata Bolognese, era emersa nel 2019 con due arresti dei carabinieri di San Giovanni in Persiceto. In primo grado Speranza (difeso dagli avvocati Savino Lupo e Roberto Godi) era stato condannato a cinque anni e quattro mesi, saliti a sette anni e quattro mesi nel primo appello; Olivieri, difeso dall’avvocato Stella Pancari a quattro anni e otto mesi, diventati sei anni e sei mesi, mentre Citak (difeso dall’avvocato Roberto Bruzzi) era passato da due anni e otto mesi a quattro anni e quattro mesi.

La Corte di Cassazione a maggio 2024 aveva, però, annullato senza rinvio un capo di imputazione per Speranza per tardività della querela, revocando una relativa pena a otto mesi, mentre nei confronti di tutti e tre aveva annullato con rinvio la condanna per una violenza sessuale e per Citak e Speranza per un secondo episodio di presunto abuso. Nell’appello bis la Corte ha assolto gli imputati, che ora potrebbero procedere per calunnia nei confronti delle donne. I fatti di cui rispondevano i tre imputati secondo l’accusa si sarebbero svolti nell’arco di quattro anni, fino al luglio 2019, quando la vittima della violenza di gruppo, oggi 52 anni, si è rivolta ai carabinieri, raccontando una storia fatta di sesso, tradimenti, minacce e pure abusi sessuali. Dopo di lei, altre cinque donne hanno fatto lo stesso, raccontando di essere finite anche loro nella ‘rete’.

"È stato un processo lungo sette anni e molto sofferto – commenta l’avvocata Stella Pancari, che ha curato la difesa di Alessandro Olivieri –. Ma la giustizia finalmente ha trionfato: noi siamo contenti di questo risultato, gli imputati si sono sempre professati innocenti", in merito al reato di violenza sessuale. "Una grande soddisfazione".

red. prov.