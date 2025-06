Non gradisce 50 centesimi di elemosina. Tenta di rapinare il benefattore con una bottiglia

I 50 centesimi di elemosina che aveva appena ricevuto erano troppo pochi. E così ha tentato di rapinare il malcapitato benefattore di tutti i soldi che aveva, puntandogli contro una bottiglia. È successo in piazza Maggiore e per calmare il trentottenne libico sono dovuti intervenire i carabinieri della stazione Mazzini e del Radiomobile. Lui non si è calmato neppure alla vista dei militari, anzi: ha infranto la bottiglia e ha tentato di colpire anche loro, lanciando un coccio affilato contro uno dei carabinieri.

I colleghi del Radiomobile sono corsi in aiuto dei colleghi della stazione: nonostante l’arrivo dei rinforzi il mendicante ha continuato a opporre una strenua resistenza, vinta solo con l’utilizzo dello spray urticante. Una volta placato e visitato dai sanitari del 118, il questuante, senza fissa dimora, è stato arrestato dal Radiomobile per tentata rapina aggravata e resistenza a un pubblico ufficiale e accompagnato in carcere.