Gennasi

OMONIMO

Assolto il trentatreenne greco che, quando veniva fermato dalle forze dell’ordine per un controllo, dichiarava di chiamarsi Donald Trump. E’ accaduto una trentina di volte, ma il giudice l’ha ritenuta una condotta né seria né illegale. Almeno lui non ha pagato dazio.

GIÙ LE MANI

Arrestato Stefano Stracciari, il chirurgo sotto inchiesta per avere sfigurato alcune pazienti: continuava a lavorare come se nulla fosse, nonostante la sospensione. Alla Dozza: non fatevi mettere le mani addosso dal dottore.

LA STILISTA

Rischia il processo per stalking e minacce Elisabetta Franchi, accusata di "comportamenti persecutori" ai danni di un’ex collaboratrice nonché ex amica che, secondo lei, aveva avuto una relazione con il suo compagno. "O usi il buon senso di dire la verità o io sarò uno tsunami in piena", recita il testo di un messaggio. Gelosa?

L’INFLUENCER

Il 3 giugno, insieme con il progettista e il costruttore, Gianluca Vacchi salirà alla sbarra nel tribunale di Tempio Pausania per i presunti abusi nell’edificazione della famosa e faraonica villa a Porto Cervo. Mister Enjoy e i suoi sperano di sfangarla nonostante giochino la partita fuori casa.

STAMOTO

Vent’anni di abbandono che hanno generato degrado e spaccio. E’ ancora lettera morta il progetto di riqualificazione firmato due anni fa, anche se l’assessore Laudani promette a breve il via alle demolizioni, per avviare poi la bonifica e la realizzazione di studentati e parcheggi. Per ora, è sempre Quaresima in viale Felsina.

DOLCE DORMIRE

Il Marconi ha prorogato fino a marzo 2026 la riduzione dei sorvoli notturni sancita da un’ordinanza due anni fa. Per chi li’ sotto ci vive, sonno soddisfazioni.

MONTEZUNO

Lungo la Fondovalle Savena è spuntato un cartello che ribattezza come sopra la ridente località di Monzuno. Tempi duri per la topponommastica.

SIMILVIAGRA

Vendeva al bar, ai coetanei in panne, farmaci contro la disfunzione erettile rigorosamente vietati. Al cospetto dei carabinieri, il pensionato si è giustificato lamentando che la minima non gli basta, l’inflazione lo strozza. Poverino, in effetti non gliene va dritta una.