"Non ho perso la fiducia Ma mancano i tecnici"

Ivan Mantovani, sindaco civico di area centrodestra di Monterenzio, nonostante il suo Comune sia tra i più colpiti del nostro territorio, resta fiducioso: "I fondi sono certo che arriveranno presto".

Intende quelli per la somma urgenza?

"Sì. Figliuolo quando venne qui ci rassicurò. Monterenzio ha già messo 370mila euro, più di così non possiamo o rischiamo il default. Per le altre risorse aspettiamo".

Come state affrontando la ricostruzione?

"Abbiamo diverse difficoltà. I progetti li abbiamo, ma mancano periti, geologi, ingegneri idraulici. Chiediamo i fondi, ovviamente. Ma c’è anche la necessità di figure specializzate".

Com’è la situazione nel suo Comune?

"Il nodo è il torrente Idice. Abbiamo aperto un guado, ma è provvisorio. E verrà smaltito. Il prossimo passo sarà costruire un ponte Bailey che si può utilizzare anche durante le piene. Non credo manchi molto, ma chiediamo a Figliuolo di accelerare. Poi va tolto il senso unico alternato alla Sp7 Idice e si deve intervenire subito sulle strade. Abbiamo avuto tante frane, avremo danni per 20 milioni".

Tra le difficoltà, restano le polemiche...

"Non vorrei che l’alluvione venisse strumentalizzata per fare campagna elettorale. Ma ci sono anche colleghi sindaci che hanno fatto richieste di ristori per cose non strettamente legate all’alluvione...".

ros. carb.