"Non ho tecnici, mi autonomino a Dovadola (Forlì): la storia di un Comune colpito dal sisma"

DOVADOLA (Forlì)

"Qui è tutto un rincorrere le scadenze. Siamo ancora frastornati, ma fortunatamente anche grazie alle donazioni abbiamo già pagato tutti i lavori urgenti fatti".

Qual è lo stato dei rimborsi della somma urgenza?

"Solo nel mio Comune abbiamo richieste di lavori già eseguiti per 325mila euro, anche se abbiamo un conto di 23 milioni di danni. Solo che, al momento, la nostra difficoltà riguarda il personale: la responsabile dell’ufficio tecnico che segue quattro Comuni ha avuto un incidente (in autostrada, mentre effettuava un sopralluogo per la fornitura di casette post sisma con la sindaca di Tredozio, ndr) e, purtroppo, ne avrà per quattro mesi".

Figliuolo aveva detto che metteva a disposizione personale della struttura commissariale, o sbaglio?

"Sì, 250 tecnici ma tra un mese e mezzo o due. Serviranno soprattutto per la ricostruzione".

E nel frattempo?

"Ho fatto richiesta per il 40% di anticipo sulla somma urgenza proprio ieri (due giorni fa, ndr), perché comportava meno documentazione. E poi...qui serve qualcuno che si assuma delle responsabilità: sentito il parere del mio segretario comunale, mi autonominerò facente funzioni per firmare più pratiche possibili e andare avanti".

Nessun distacco di personale da enti più grandi?

"Tutti adesso sono in difficoltà, anche per le scadenze del Pnrr. Non ho una laurea in Architettura o Ingegneria, uno studio privato mi aiuta nella materia. Poi, superato questo problema, avremo quello di trovare le aziende per la ricostruzione: in zona sono tutte impegnate".