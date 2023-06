Non paga il debito: pestato in strada

Ci sarebbe una lite per un debito mai saldato dietro la violenta aggressione avvenuta domenica nel primo pomeriggio in via del Borgo di San Pietro. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Radiomobile che hanno raccolto le testimonianze dei presenti, il regolamento di conti avrebbe riguardato una cifra importante: circa 10mila euro, che l’aggressore, un marocchino di 26 anni, avrebbe prestato all’altro, un connazionale di 31. Soldi che, a detta delle parti, sarebbero serviti all’acquisto di un’automobile. Ma che, trascorso diverso tempo, non sarebbero mai stati restituiti al creditore.

Così, domenica i due si sono incontrati in via del Borgo, nei pressi dell’albergo Kome, e lì è scoppiata la violenta lite, culminata nell’aggressione del trentunenne, che, colpito con schiaffi e pugni, ha riportato graffi ed escoriazioni al volto e al collo. Le urla dei due sono state avvertite dai residenti, che hanno chiamato subito i carabinieri: sul posto sono intervenuti i militari del Radiomobile, che hanno identificato i due protagonisti e chiamato il 118 per il ferito, che è stato medicato sul posto. I carabinieri hanno ricostruito quindi il contesto in cui era avvenuta l’aggressione. Trattandosi di lesioni con prognosi inferiore ai 21 giorni, per procedere contro il ventiseienne è necessaria la querela da parte della vittima. L’episodio, a pochi giorni dall’omicidio di Marouane Bechir, spacciatore di 42 anni, ucciso dal suo cliente Domenico Checchi, riporta l’attenzione sulla situazione in questa parte del centro, dove gli episodi di microcriminalità sono all’ordine del giorno e i regolamenti di conti tra pregiudicati sfociano spesso in violenza, episodicamente in tragedia.

n. t.